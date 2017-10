昨年公開された「デスノート」シリーズの最新実写映画『デスノート Light up the NEW world』が、11月17日放送の日本テレビ系『金曜ロードSHOW!』(毎週金曜 後9:00)でテレビ初放送されることが明らかになった。劇場公開時のものから再編集された「特別版」として放送される。

「そのノートに名前を書かれた人間は、死ぬ」という恐ろしい死神のノート「デスノート」をめぐる物語。今作は、映画『デスノート』(2006年公開)から10年後の世界を舞台に完全オリジナルストーリーで製作された。人間界に再びデスノートが現れ、謎の心臓麻痺で犯罪者たちが次々と死ぬ10年前の“キラ事件”と同様の事態が巻き起こる。警視庁デスノート対策本部の特別捜査官・三島創( 東出昌大 )、Lの後継者・竜崎( 池松壮亮 )が捜査に乗り出し「人間界に6冊のノートが存在する」という驚がくの事実を知ることになる。テレビ初放送に寄せて、三島役の東出と、佐藤信介監督からコメントが到着した。■東出昌大(三島創 役)コメントぼくが演じた三島創は、「デスノート」による無秩序な被害や悪を、警察官の立場から正義で封じ込めようとする熱血漢であり、お客さんの目線に一番近い存在だと思います。完全オリジナル脚本なので、原作(漫画)を好きな方も、一から知る物語になっていると思います。台本を初めて読んだとき、すべてが明らかになるクライマックスに興奮しました。今回のテレビ初放送で、多くの方に観てもらえる事が、とても楽しみです。■佐藤信介監督コメント10年前に公開された『デスノート』の続編ということで、様々なトライをした作品でした。10年後の物語、登場人物たちの10年ぶりの集結、CGなど10年分の映像技術の飛躍…10年の時を経て、再び息吹を吹き込まれた作品は、新しい解釈でデスノートの世界観を彩ったと思います。今やデスノートは、アニメや映画や舞台、またアメリカでも実写化されるなど、様々な方面に世界を広げています。そうした中、テレビ初登場ということで、さらに劇場公開時のものから再編集された『デスノート Light up the NEW world』、また一味違った世界を楽しんでいただけると嬉しいです。また、月曜深夜放送の同局『映画天国』(関東ローカル)では、13日深夜1時59分より06年公開の映画『デスノート the Last name』を放送する。