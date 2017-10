Mr.Children、17ヶ月の挑戦を映像化 134分のライブ&ドキュメンタリー

5月にデビュー25周年を迎えた Mr.Children が、12月20日にライブ&ドキュメンタリーDVD/Blu-ray『Mr.Children、ヒカリノアトリエで虹の絵を描く』をリリースすることが決定した。Mr.Childrenは2015年末、デビュー25周年を前に「やり残したことはないか?」を自らに問いかけ、22年ぶりの全国ホールツアーの開催を決めた。本作は、今年6月から行われたミスチル最大規模となる70万人動員のドーム&スタジアムツアー『Mr.Children DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25』へと続くエピローグとして、多くのファンが目にすることができなかった2016年1月から約17ヶ月間のミスチルの活動、挑戦が記録されている。本編(134分)は2016年初頭、メンバー4人だけで小さなリハーサルスタジオに入り、“自分たちの音”を探し始めた瞬間から始まり、バンド“ヒカリノアトリエ”結成の過程、8人でのリハーサル、そして、同年4月から約15ヶ月にわたって行われた『Mr.Children Hall Tour 2016 虹』『Mr.Children Hall Tour 2017 ヒカリノアトリエ』の全42公演に密着した。当初は記録用として残していた映像のため、バンドに帯同するオフィシャルカメラしか撮影不可能な生々しい映像の数々、ヒカリノアトリエ8人でしか鳴らすことができなかった数々の名曲、さらに、本ツアーで初披露された未発売楽曲「お伽話」「こころ」など貴重な音源と映像が満載されている。DVD/Blu-ray共通特典として、ドキュメント本編から厳選した12曲を収録した LIVE CD「Mr.Children、ヒカリノアトリエで虹の絵を描く」を同梱。さらに映像特典として ミュージックビデオ「ヒカリノアトリエ」(フルVer.)を収録する。監督は、映画『Mr.Children REFLECTION』、DVD『Mr.Children Stadium Tour 2015 未完』など、近年のミスチル作品を数多く手がける稲垣哲朗(KITE)氏が担当した。■Live & Documentary『Mr.Children、ヒカリノアトリエで虹の絵を描く』01. Document 102. Opening03. お伽話04. Document 205. Document 306. You make me happy07. PIANO MAN08. Document 409. クラスメイト10. Document 511. MC12. 妄想満月13. 虹の彼方へ14. Document 615. しるし16. こころ17. MC18. Document 719. ヒカリノアトリエ20. Document 821. メインストリートに行こう22. 跳べ23. Document 924. 終わりなき旅25. End RollBONUS:ヒカリノアトリエ(MUSIC VIDEO)※DVD/Blu-ray共通▽BONUS CD(※DVD/Blu-ray共通特典)LIVE CD『Mr.Children、ヒカリノアトリエで虹の絵を描く』01. You make me happy02. PIANO MAN03. クラスメイト04. 優しい歌05. 妄想満月06. 虹の彼方へ07. しるし08. 彩り09. ヒカリノアトリエ10. メインストリートに行こう11. 跳べ12. 終わりなき旅