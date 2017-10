常に過激で何かしらお騒がせ、ブラックユーモア連発ながらもその社会風刺は放送開始から20周年を迎えた今も世界中で愛されているコメディーアニメーション『SOUTH PARK』(原作・脚本・監督:マット・ストーン&トレイ・パーカー)。

【写真】その他の写真を見る

この度、海外では発売されているものの日本では未発売だったDVDの中から、ぽっちゃり体系で人気のカートマンが中心のエピソードを集めた『Southpark The Cult Of Cartman』と、カートマンの同級生であるバターズ中心のエピソードを集めた『Southpark A Little Box of Butters』の2作品が、日本独自仕様で発売されることになった。カートマンの『Southpark The Cult Of Cartman』には「カートマンの黒い教典」という副題が付き、オリジナル版に収録されていた“教祖カートマンのありがたいLesson”も各話の冒頭に収録。デザインもオリジナル版に忠実でありながら、保存しやすいケース形状になっている。バターズの『Southpark A Little Box of Butters』は、海外版に同梱されていた腕輪やネックレスは無いもののバターズの新聞の切り抜きや書き下ろしストーリーは同梱され、さらに日本独自版のオリジナル特典としてステッカーセットが封入される。両タイトルとも12月20日発売。サウスパークファンにはたまらない名作揃いとなっている。