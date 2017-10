GLAY「あなたといきてゆく」体現ジャケ写、後ろ姿に見覚え?

ロックバンド・ GLAY の55thシングル「WINTERDELICS.EP〜あなたといきてゆく〜」(11月22日発売)のジャケット写真が27日に公開され、あわせてリード曲「あなたといきてゆく」の試聴&先行配信がスタートした。

CDと配信でジャケットが異なり、配信用ジャケットはカップルが手をつないで歩く後ろ姿をとらえたもの。一方のCDジャケットは、配信用ジャケットの写真とメンバーが笑顔で肩を組む写真が入った2つのフォトフレームが部屋の片隅に飾られている。CDジャケットはメンバー発案でデザイン。ツアーで披露してきたラブバラード「あなたといきてゆく」が、ライブを重ねるごとにGLAYとファンにとって大切な思い出の楽曲になっていったことを表現されている。公式サイトでは、「この『あなたといきてゆく』を体現した写真内で女性の手を握る男性の後ろ姿、どこかで見たことがある気がしないだろうか」と投げかけている。なお、CD+DVD盤の付属DVDには、「SUMMERDELICS」のミュージックビデオ(MV)が収録されることが決定。全編『The World of GOLDEN EGGS』のアニメーションで制作されている。■「WINTERDELICS.EP〜あなたといきてゆく〜」収録内容▽CD1.あなたといきてゆく2.時計(再録)3.Satellite of love(再録)4. Joker(LIVE from VISUAL JAPAN SUMMIT 2016)5.「SUMMERDELICS」reprise▽DVD・あなたといきてゆくMUSIC VIDEO・シン・ゾンビ MUSIC VIDEO・XYZ MUSIC VIDEO・ SUMMERDELICS MUSIC VIDEO・あなたといきてゆく(LIVE from Never Ending Supernova 17.5.15 市川市文化会館)・BE WITH YOU(LIVE from Never Ending Supernova 17.5.15 市川市文化会館)・the other end of the globe(LIVE from TOKYO SUMMERDELICS 17.7.31 お台場)・HOWEVER(LIVE from TOKYO SUMMERDELICS 17.7.31 お台場)