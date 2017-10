10/30付週間アルバムランキング1位は嵐の『「untitled」』

人気グループ・ 嵐 の16枚目となるオリジナルアルバム『「untitled」』(10月18日発売)が初週66.8万枚を売り上げ、10/30付オリコン週間アルバムランキング1位に初登場。初週売上は前作『Are You Happy?』(昨年10月発売)の63.7万枚を上回る好発進で、アルバム通算16作目の首位を獲得した。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: 「untitled」 / 嵐2位: 明日色ワールドエンド / まふまふ 3位: STAY GOLD / CNBLUE 4位: THE DREAM QUEST / DREAMS COME TRUE 5位: ラブとポップ 〜好きだった人を思い出す歌がある〜 mixed by DJ和 / DJ和6位: しゃちBEST 2012-2017 / チームしゃちほこ 7位: The Gift / Hi-STANDARD 8位: THE IDOLM@STER SideM ORIGIN@L PIECES 08 / 渡辺みのり(高塚智人),冬美旬( 永塚拓馬 ),硲道夫( 伊東健人 ),握野英雄(熊谷健太郎),兜大吾(浦尾岳大)9位: PAUSE 〜STRAIGHTENER Tribute Album〜 / Various Artists10位: TOGENKYO / フレデリック 11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。