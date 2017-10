MIYAVI、三浦大知&シシド・カフカと『SONGS』で共演

NHK総合の音楽番組『SONGS』(毎週木曜 後10:50)では、11月9日に「ザ・セッション〜vs MIYAVI 〜」と題し、ギタリストMIYAVIが、ボーカル&ダンスパフォーマンスで魅了する 三浦大知 、朝ドラ出演で話題をさらったドラム&ボーカルのシシド・カフカ、それぞれとのスペシャルセッションを放送する。

三味線からインスピレーションを受けたという“スラップ奏法”で、世界中から注目を集め、これまでに約30ヶ国300公演以上のライブと共に、6度のワールドツアーを成功させている、MIYAVI。彼はこれまでにも数多くのアーティストとセッションを行い、その化学反応から生まれる特別な音楽を届けてきた。三浦がセッションするのは、今年「MIYAVI vs 三浦大知」として発表した曲「Dancing With My Fingers」。ボクシングのリングをイメージした空間で、パワフルなパフォーマンスを見せる。以前からMIYAVIとのセッションを熱望していたカフカがセッションする曲は、彼女が心からリスペクトする歌手、 山口百恵 の名曲「ロックンロール・ウィドウ」。2人が一からやりとりしながら作り上げたステージは必見だ。さらにMIYAVIの代表曲「Fire Bird」を、400人の観客との大迫力ライブ映像で届けるほか、3人で行ったトークセッションでは、事前に募集した視聴者からの質問に回答。実は三浦とカフカは今回が初対面。それでもMIYAVIを介して、ライフスタイルへのこだわり、音楽に対する熱い思い、お互いをどう見ているのかなど、同世代の3人の素顔が垣間見える、特別な時間となった。