来年1月にNHKワールドTV/総合テレビで音楽特番『NHK WORLD presents SONGS OF TOKYO』を放送することが決定し、出演者が発表された。番組は2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、世界の人々に日本の文化をもっと広めるために企画されたもの。世界で人気を博しているアーティストのパフォーマンスを東京から発信する。11月25日と26日に東京・渋谷のNHKホールで公開収録を実施し、来年1月1日・2日にNHKワールドTVで放送。さらに、1月8日に総合テレビでも放送を予定している。11月25日の公開収録には Aqours 西野カナ ほか、26日には AKB48 Linked Horizon ほかが出演予定。現在、NHKの専用申し込みサイトでは観覧希望者を募集中。11月9日午後11時59分まで。■『NHK WORLD presents SONGS OF TOKYO』▽放送予定【NHKワールドTV】2018年1月1日(月)パート1:午前7時10分〜7時58分 ほかパート2:午前8時10分〜8時58分 ほか2018年1月2日(火)パート3:午前7時10分〜7時58分 ほかパート4:午前8時10分〜8時58分 ほか【総合テレビ】2018年1月8日(月)※時間未定▽出演予定収録日:11月25日(土)Aqours/きゃりーぱみゅぱみゅ/Cornelius/SEKAI NO OWARI/T.M.Revolution/西野カナ ほか(50音順)収録日:11月26日(日)AKB48、Perfume、久石譲、MIYAVI、Linked Horizon ほか(50音順)※2日間とも開場:午後5時30分、開演:午後6時30分、出演予定:午後9時30分■番組ホームページhttps://www.nhk.or.jp/songsoftokyo/