都内で実施中の音楽フェス『RED BULL MUSIC FESTIVAL TOKYO 2017』の一環である「音楽摩天楼」が28日、タワーレコード渋谷店で開催された。同店が1日限りのライブハウスに変貌し、店内の4会場でロックバンド・Joy Opposites、ガールズ・ ダンス&ボーカルグループ・ 東京女子流 らがライブを行った。

地下1階の有料フロアにはバンドのHER NAME IN BLOOD, Joy Opposites、 NOISEMAKER 、NOTHING TO DECLARE、Survive Said The Prophetらが出演。Joy Oppositesは「In My Bones」などをラウドにプレイ。「ダークでフリーなやつらです。呼んでくれてありがとう、レッドブル!」と挨拶して会場を沸かせた。NOTHING TO DECLAREはボーカル&ギターのMas Kimuraのみが出演し、アコースティックギターで「All or Nothing」などを披露。当日の午後6時30分から大阪で別イベント出演があるためのソロ出演となり、出演後大阪へ向かうという裏話を語りつつ、エモーショナルな歌声を聞かせた。1F、4F、屋上の無料フロアには、元・カラスは真っ白のシミズコウヘイによるソロプロジェクトsooogood!、南カリフォルニア育ちのシンガーソングライター・Michael Kaneko、Red Bull Music Academy卒業生のHAIOKAなどが出演。ほか、ソロ歌手のAisha、加治ひとみ、 RIRI 、ガールズグループの東京女子流、 夢みるアドレセンス FAKY 、YANAKIKU、ダンス&ラップ・デュオ・ FEMM 、ダンス&ボーカルパフォーマンスユニット・ 新しい学校のリーダーズ ら豪華出演陣が会場を盛り上げた。4階のイベントステージでは、”日本”をテーマに活動する2人組ガールズデュオYANAKIKUが登場。11月15日発売のアルバム『柳菊ノ円盤其ノ参-東京観光編-』を「“皆の衆”を東京に案内するアルバム」とアピールしつつ、「Welcome to Tokyo」などを披露した。FEMMは“意思を持つマネキン”だけに、スタッフに運ばれて登場。デジタルカバーアルバム『80s/90s J-POP REVIVAL』から「My Revolution」、歌手のYup'inも参加して「今夜もブギー・バック(RHC Remix)」などを披露。衝撃のマネキンダンスで会場を圧倒した。屋上では東京女子流が「ミルフィーユ」「Limited addiction」などをパフォーマンス。「翼生えてますか?」とファンに呼びかけ、盛大な歓声を浴びていた。Aishaはアカペラボーカルを聴かせつつ、「Rola Coaster」などで圧巻の歌声を披露。そんなAishaの司会で、1階ではトークイベントを実施。新しい学校のリーダーズは「やりたいことをやる!」と今後の意気込みを熱弁。また、屋上でのライブを終えて駆けつけた夢みるアドレセンスの 志田友美 は「レッドブルめっちゃ飲むので楽しかったです! 集中したいときとか、盛り上げたいときに飲みます」と満足げに語っていた。