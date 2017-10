大人グループ・V6が新たな“旬”を迎えた理由

デビュー22周年を迎える人気グループ・ V6 が、2年ぶりの全国ツアーを開催した。今年8月に放送された特番の視聴率も2桁、最新アルバムも前作のオリジナルアルバムを大きく上回る売上を記録している。メンバー全員がアラフォー世代となったV6は、なぜ今好調なのか? テレビや映画、舞台など、一般の目にも触れやすい個々の活躍はもちろんのこと、そのベースには、ライブなどでのグループ力の充実があるように思える。ステージの模様から、大人グループ・V6が新たな“旬”を迎えた理由を考察する。◆歌って踊るグループに求められるものが変化2年ぶりとなるV6のコンサートツアー『V6 LIVE TOUR 2017 The ONES』を横浜アリーナで鑑賞して、思った。キャリアと年齢を重ねたダンス・ボーカルグループの、ライブの進化形であり未来形は、ここにあるのだと。踊って歌うグループを、“アイドルグループ”ではなく、“ダンス・ボーカルグループ”と呼ぶのが一般化したのは、たぶん10年ぐらい前のことではなかっただろうか。90年代半ばまで、男性アイドルという存在は、若さゆえの“儚さ”や“危うさ”こそが最大の魅力だった。それが、90年代後半から2000年代に入ると、バラエティと芝居、音楽活動という“三足のわらじ”を履いたアイドルが次々に台頭。ダンスや歌、パフォーマンスという本業を磨く一方、テレビというメディアを通じてキャラクター性を打ち出していった。1997年から2008年まで、人気バラエティ『学校へ行こう!』(TBS系)のMCを務めたV6が、まさにそうだったように(2005年以降は『学校へ行こう!MAX』)。2000年代も後半には、グループを引っ張る“個の力”よりも“グループ力”が問われるようになり、ファンの大多数を占める女性たちは、メンバー同士の信頼や愛情や友情が感じられるたびに、その関係性に“萌え”た。彼らの音楽に励まされたり、メンバーが持つ向上心やチームワークが、働く上でのヒントに繋がることもあった。かつて女性たちが熱狂し、エネルギーを消耗する存在だったアイドルは、いつしか、テレビやライブを観ることで、エネルギーをチャージしてくれる、そんな存在へと変わっていったのである。グループの年齢がそこまで重要視されなくなったのも、このような“求められ方”の変化にも関係するのかもしれない。◆注目を浴びた20周年を超え、大人のグループとして充実2015年、V6がデビュー20周年の年、『学校へ行こう!』はスペシャル番組となって放送され、17.8%の高視聴率を記録。同年に発売されたベストアルバム『SUPER Very best』も22.8万枚を売り上げている。『学校へ行こう!』を観ていた世代の成長、さらに彼らのライブの充実もあって、この時期から大人のダンス・ボーカルグループの深い物語性と実力は、改めて注目されることになった。活動休止もなく、メンバーの入れ替えもなく、20年。当時の20周年ライブは、本当に素晴らしいものだった。でも、今回の公演『The ONES』では、彼らのワザとスピリットとチームワークで、2年前の感動と興奮を超えてきたのである。トリプルアンコールを含めた全29曲中、ライブ初披露曲が22曲。…と書いてしまうと、「アルバムや最新シングルを知らない人では楽しめないのでは?」と言われそうだが、全くそんなことはない。アルバム『The ONES』の収録曲は、 秋元康 レキシ といった魅力的な音楽家たちを制作陣に迎え、素晴らしく彩りが鮮やか。一曲一曲とにかく飽きさせなることなく、メンバープロデュース曲でもダンスの見せ場が際立つ。華やかなパフォーマンスのみならず、歌唱に関しても彼らの進化が感じられる局面はいくつもあり、6声あるグループの特性が最大限生かされていた。 坂本昌行 井ノ原快彦 の安定感のある、クリアな歌声が注目されがちだが、 三宅健 のハイトーンなのにエッジのある声や、 森田剛 の声の低くて渋くてブルージィーな響き、 岡田准一 の情感ある表現、 長野博 のニュートラルかつ繊細な歌唱など、今まで以上に6人の声が合わさることで、V6がV6足り得ることを、実感させてくれた。◆年齢を重ねてた今も好調、進化する表現今年8月発売のアルバム『The ONES』は、累計16万枚を超えるセールスを達成(10/30付現在)。しかもこれは、前作のオリジナルアルバム『Oh! My! Goodness!』(2013年発売)の倍以上となる数字だ。さらに、同月末に放送された『V6の愛なんだ2017 史上最高の夏まつり!』は、11.2%と2年ぶりの特番にもかかわらず高い視聴率を記録している。音楽にしてもそれ以外にしても、その存在感やタレント性は、今もなお進化を続けている。人は、いくつになっても成長する。表現者というのは、年齢を重ねることで、確実にその魅力は増すものなのだ。もちろん若い時期のように、自由に体は動かないかもしれない。でも、今の彼らのダンスには、今だから出せる味がある。目指すものが肉体の高みから精神の高みへと切り替わる時期に、今彼らはいて、肉体の衰えや疲弊を精神の充実とチームワークで補いながら、ライブという形で今出せる最高の表現を、提示してくれているのではないだろうか。6人だからできる魂のぶつかり合いや、感情の鳴り方や響き方を。今、彼らは表現者としての、グループとしての、新たな旬を迎えている。(文:菊地陽子)