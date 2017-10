倉木麻衣、ハロウィン衣装で雨の中熱唱 「歌が届けられて嬉しい」

歌手・倉木麻衣が29日、神奈川・ラゾーナ川崎で人気アニメ『名探偵コナン』とのコラボレーションベストアルバム『倉木麻衣×名探偵コナンCOLLABORATION BEST 21 -真実はいつも歌にある!-』の発売記念イベントを行った。倉木は、雨のなか集まったファンに「全国各地から来てくれてありがとうございます。皆さんに歌が届けられて嬉しいです」と感謝した。



この日は、今年公開の映画『名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)』の主題歌「渡月橋 〜君 想ふ〜」でスタートし、「今日楽しい時間を作っていきましょう」と同アニメ関連のシングル売上で歴代1位の記録を持つ「Secret of my heart」や「always」など、初期の楽曲も歌唱した。「楽しい時間を作っていきましょう」と観客を煽り、集まったファンだけでなく、通りかかった買物客らも足を止め、美声に酔いしれた。



「ハロウィンパーティ」と題して行われた同イベントでは、「プライベートでなかなかハロウィンを楽しんだ経験はないのですが、私なりにハロウィンをイメージした衣装です」とハロウィンを意識した衣装で登場した。2009年と2010年に開催したハロウィンライブを振り返り、「電飾のついた特別な衣装を着たり、いつもとは違う華やかな演出が多くてすごく楽しかった」と語った。歌唱後は、“倉木麻衣イラストを真似た倉木麻衣自身によるコスプレ”とシンプルな白のシャツに黒のパンツ姿に着替え、ファンとのツーショット写メ会も行い、アルバムに因んだ「真実はいつもひとつ!」ポーズを決め、交流を深めた。



今月24日には、東京・西武新宿駅前広場で行われた同アルバムの発売記念イベントにサプライズで登場し、集まった3000人のファンや、近くを通りかかった人たちを驚かせ、「今日は皆さんに会えて元気が出ました。夢のような時間です」と喜んでいた。また、28日が倉木の誕生日だったこともあり、『名探偵コナン』のキャラクターである江戸川コナンがサプライズでお祝いに駆けつけた。



倉木は、11月1日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールで開催されるオリコン主催の15周年記念ライブ『ORICON FES.(オリフェス)』に出演する。同所は、倉木が2006年から2013年までカウントダウンライブを行ってきたゆかりの地でもあり、「久々のバンドスタイルで熱いライブをお届けしますので、みなさんぜひ遊びに来てください」と意気込んだ。