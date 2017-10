藤原さくら、NHK『アニ×パラ』テーマ曲「一歩を踏み出すきっかけになれば」

シンガー・ソングライターの 藤原さくら が、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて立ち上げられたプロジェクト、NHKアニメ『アニ×パラ あなたのヒーローは誰ですか』の第2弾企画、パラ陸上競技編テーマ曲を担当することが発表された。

『ツルモク独身寮』、『ショコラ』などの代表作を持つ漫画家・窪之内英策氏原作のショートアニメーションと、藤原が書き下ろした新曲「Just the way we are」がコラボレーション。足に障がいを負った少女が、1人の少年との出会いによって風を感じる喜びを思い出し、スポーツを通して成長していくストーリーを、アニメーションと音楽でより印象深く伝える。藤原は「些細な一言で勇気をもらえる瞬間、ありのままでよいと後押しされたことで今のアーティスト活動へつながった自身の体験なども踏まえ、今度はこの作品が、誰かにとっての一歩を踏み出すきっかけになれば」と、思いを込めた。同プロジェクトは、2020年東京パラリンピックやパラスポーツへの関心を高め、理解を深めることを目的に、日本を代表する漫画家とアーティストのコラボレーションによるショートアニメを放送するもの。第1弾は、『キャプテン翼』の作者として知られる漫画家・ 高橋陽一 氏と OKAMOTO’S がタッグを組んで、ブラインドサッカー編が制作された。ショートアニメは25日から順次、NHK BS1、総合、Eテレで放送開始。アニメや楽曲についての詳細は追って発表となる。