miwa、新曲がテレ東ドラマ『セトウツミ』EDテーマに決定

シンガー・ソングライターの miwa が10月25日に発売する23枚目のシングル「We are the light」が、テレビ東京系ドラマ25『セトウツミ』(10月13日スタート、毎週金曜 深0:52〜1:23)のエンディングテーマに起用されることが明らかになった。ドラマは、『別冊少年チャンピオン』(秋田書店)で連載中の此元和津也氏による同名漫画が原作。関西の男子高校生、内海と瀬戸が放課後、河原でただしゃべるだけの日常を描く青春コメディー。友達が少なく部活もやらない内海を 高杉真宙 、サッカー部を退部して暇を持て余していた瀬戸を 葉山奨之 が演じる。「We are the light」は、「誰もが誰かの光」という想いをこめて作られた楽曲。miwaは「主人公の2人のゆるい掛け合いがとても面白くて、何気ない放課後の時間なんだけど、実はお互いがお互いを必要としているなぁと思いました。そんな2人を照らせる曲になれたらうれしいです。ドラマがとても楽しみです」と、コメントを寄せている。