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10/30付週間Blu-ray総合ランキング2位に『RADWIMPS LIVE Blu-ray「Human Bloom Tour 2017」』がランクイン


RADWIMPSのライブDVD／Blu-ray『Human Bloom Tour 2017』

拡大写真RADWIMPSのライブDVD／Blu-ray『Human Bloom Tour 2017』

　ロックバンド・RADWIMPSのライブDVD/Blu-ray Disc（BD）『Human Bloom Tour 2017』（10月18日発売）がBDは1万8414枚、DVDは1万8408枚を初週で売り上げ、音楽BDとDVDの売上枚数を合算した10/30付オリコン週間「総合ミュージック映像ランキング」で1位（合算3万6822枚）を獲得した。週間BD／DVD両ランキングでは総合2位にランクインしている。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　舞台『刀剣乱舞』義伝 暁の独眼竜 ／ 鈴木拡樹

2位：　RADWIMPS LIVE Blu-ray「Human Bloom Tour 2017」 ／ RADWIMPS

3位：　LOGAN/ローガン 2枚組ブルーレイ&DVD ／ ヒュー・ジャックマン

4位：　美女と野獣 MovieNEX ／ エマ・ワトソン

5位：　ワイルド・スピード ICE BREAK ブルーレイ+DVDセット ／ ヴィン・ディーゼル

6位：　完全数量限定生産「フレームアームズ・ガール」4(Blu-ray限定プラモデルキット【アニメ版 作中キャラクター】付) ／ アニメーション

7位：　ピーチガール 豪華版(初回限定生産) ／ 山本美月,伊野尾慧

8位：　メッセージ ／ エイミー・アダムス

9位：　夜は短し歩けよ乙女 Blu-ray 特装版 ／ アニメーション

10位：　SPRING LIVE 2017 -Shake! Shake!- @OSAKAJO HALL ／ CNBLUE

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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