10/30付週間Blu-ray総合ランキング2位に『RADWIMPS LIVE Blu-ray「Human Bloom Tour 2017」』がランクイン
ロックバンド・RADWIMPSのライブDVD/Blu-ray Disc（BD）『Human Bloom Tour 2017』（10月18日発売）がBDは1万8414枚、DVDは1万8408枚を初週で売り上げ、音楽BDとDVDの売上枚数を合算した10/30付オリコン週間「総合ミュージック映像ランキング」で1位（合算3万6822枚）を獲得した。週間BD／DVD両ランキングでは総合2位にランクインしている。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： 舞台『刀剣乱舞』義伝 暁の独眼竜 ／ 鈴木拡樹
2位： RADWIMPS LIVE Blu-ray「Human Bloom Tour 2017」 ／ RADWIMPS
3位： LOGAN/ローガン 2枚組ブルーレイ&DVD ／ ヒュー・ジャックマン
4位： 美女と野獣 MovieNEX ／ エマ・ワトソン
5位： ワイルド・スピード ICE BREAK ブルーレイ+DVDセット ／ ヴィン・ディーゼル
6位： 完全数量限定生産「フレームアームズ・ガール」4(Blu-ray限定プラモデルキット【アニメ版 作中キャラクター】付) ／ アニメーション
7位： ピーチガール 豪華版(初回限定生産) ／ 山本美月,伊野尾慧
8位： メッセージ ／ エイミー・アダムス
9位： 夜は短し歩けよ乙女 Blu-ray 特装版 ／ アニメーション
10位： SPRING LIVE 2017 -Shake! Shake!- @OSAKAJO HALL ／ CNBLUE
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： 舞台『刀剣乱舞』義伝 暁の独眼竜 ／ 鈴木拡樹
2位： RADWIMPS LIVE Blu-ray「Human Bloom Tour 2017」 ／ RADWIMPS
3位： LOGAN/ローガン 2枚組ブルーレイ&DVD ／ ヒュー・ジャックマン
4位： 美女と野獣 MovieNEX ／ エマ・ワトソン
5位： ワイルド・スピード ICE BREAK ブルーレイ+DVDセット ／ ヴィン・ディーゼル
6位： 完全数量限定生産「フレームアームズ・ガール」4(Blu-ray限定プラモデルキット【アニメ版 作中キャラクター】付) ／ アニメーション
7位： ピーチガール 豪華版(初回限定生産) ／ 山本美月,伊野尾慧
8位： メッセージ ／ エイミー・アダムス
9位： 夜は短し歩けよ乙女 Blu-ray 特装版 ／ アニメーション
10位： SPRING LIVE 2017 -Shake! Shake!- @OSAKAJO HALL ／ CNBLUE
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。