平均年齢19.7歳、アジア発の9人組ガールズグループ・ TWICE の日本1stシングル「One More Time」(10月18日発売)が初週20.1万枚を売り上げ、10/30付オリコン週間アルバムランキング1位に初登場した。過去最高位は6月発売の日本デビューアルバム『#TWICE』の2位。シングル・アルバムを通じ、自身初の週間1位を獲得した。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: One More Time / TWICE2位: YUME no MELODY/Dreamland / MAG!C☆PRINCE 3位: いつかできるから今日できる / 乃木坂46 4位: LIFE / AAA 5位: THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL DANCIN’BLUE(Light Year Song) / 高槻やよい(CV: 仁後真耶子 ),菊地真(CV: 平田宏美 ),双海亜美・真美(CV: 下田麻美 ),我那覇響(CV: 沼倉愛美 6位: THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS MASTER SEASONS AUTUMN!(秋風に手を振って) / 相葉夕美(CV: 木村珠莉 ),多田李衣菜(CV: 青木瑠璃子 ),中野有香(CV: 下地紫野 7位: 手をつなぐ理由 / 西野カナ 8位: ステップアップLOVE / DAOKO 9位: ONE/花の唄/六等星の夜 Magic Blue ver. / Aimer 10位: だきしめたい / 林部智史 11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。