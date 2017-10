『HiGH&LOW』ドラマシリーズがBS日テレで一挙放送

11月11日公開の映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』をもって最終章を迎える『HiGH&LOW』シリーズのドラマ版Season1、Season(ともに全10話)が23日よりBS日テレで放送されることがわかった。同シリーズは EXILE TRIBE が集結してドラマ、配信、コミック、SNS、オリ ジナ ルアルバム、ドームツアーなど多種多様なエンターテインメントを巻き込み、展開するプロジェクト。映画第3弾である『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』(8月19日公開)を合わせた映画3作品の累計興行収入は45億円、累計入場者数は350万を突破するなど多くの支持を集めている。BS日テレのほかにもHulu、dtv、GyaO!、日テレ系列にて劇場版第2弾『HIGH&LOW THE RED R AI N』までをそれぞれ配信、放送。Hulu・dtvではドラマ『HiGH&LOW Season 1&2』、映画『HiGH&LOW THE MOVIE』(配信中)、映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』(11月1日配信スタート)、Gyao!では映画『ROAD TO HiGH&LOW』(11月1日配信スタート)、日本テレビの『映画天国』では『ROAD TO HiGH&LOW』を11月6日に放送。CS日テレでは11月9、10日の二日間に渡ってドラマSeason1・2を一挙放送する。