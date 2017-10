『ハロウィン音楽祭』出演アーティスト発表 特別衣装で歌唱&SP企画も実施

25日に放送されるTBS系音楽特番『CDTVスペシャル! ハロウィン音楽祭2017』(午後7時から4時間スペシャル)の出演アーティストが発表された。アイドルから実力派まで人気のアーティストはもちろん、同局音楽番組に初出演となる オースティン・マホーン ブルゾンちえみ with Bがハロウィンオリジナルの「ダーティ・ワーク」を披露するなど豪華なラインナップが出そろった。出演するアーティストは、視聴者から募集した「あなたにとっての家族との思い出の曲」を披露。ハロウィンらしくこの日だけの特別な衣装も注目ポイント。また、スペシャルコーナーとして『ディズニーソングメドレー』『ものまねホームパーティー』企画を用意。『ものまねホームパーティー』では、ハロウィンの夜を盛り上げるべく、 コロッケ をはじめとする実力派ものまねタレントがハロウィンのホームパーティーを舞台にそれぞれが選りすぐりの歌マネを披露する。司会は 安住紳一郎 アナウンサーが務める。◆出演アーティスト一覧オースティン・マホーン&ブルゾンちえみ with BコロッケSEK AI NO OWARI乃木坂46Hey! Say! JUMPLittle Glee Monster ほか(50音順)