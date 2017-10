【オリコン】ドリカム、アルバム通算16作目首位 女性Voグループ歴代1位記録更新

■禁無断複写転載

※オリコンランキング(売上枚数のデータ等)の著作権その他の権利はオリコンに帰属していますので、無断で番組でのご使用、Webサイト(PC、スマホ、SNS)や雑誌等で掲載するといった行為は固く禁じております。

人気ユニット・ DREAMS COME TRUE の3年ぶり18枚目のオリジナルアルバム『THE DREAM QUEST』(10月10日発売)が初週で7.0万枚を売り上げ、10/23付オリコン週間アルバムランキングで初登場1位を獲得した。アルバム通算1位獲得作品数は16作目。自身が保持する女性ボーカルグループ歴代1位記録を更新した(歴代2位=ZARDの通算11作)。さらに、同じく自身が女性ボーカルグループ歴代1位のアルバム総売上枚数も2975.7万枚に伸ばした(歴代2位=ZARDの1990.0万枚)。また、CD発売と同日にリリースした配信は週間5472ダウンロードで同日付の週間デジタルアルバムランキング1位に初登場。5/1付で『DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム』(2015年7月配信開始)が記録した5位を上回り、同ランキングで自身初の1位を獲得した。本作を引っさげ、21日から全国ツアー(12都市32公演)をスタートさせる。