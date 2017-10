ロックバンド・ Mr.Children がデビュー25周年記念日の5月10日に同時リリースした配信限定ベストアルバム『Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25』と『Mr.Children 2003-2015 Thanksgiving 25』が10/16付オリコン週間デジタルアルバムランキングでそれぞれ3位(週間2217DL/累積16.1万DL)と4位(週間2080DL/累積14.0万DL)にランクイン。2作同時TOP5入りを5/22付で初登場してから22週連続に伸ばした。また、2作合計の累積ダウンロード(DL)数が30万DLを突破(30.1万DL)した。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: Marble / SKY-HI 2位: The Best / アリアナ・グランデ 3位: Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25 / Mr.Children4位: Mr.Children 2003-2015 Thanksgiving 25 / Mr.Children5位: identity / 山本彩 6位: SING SING SING 5 / ベリーグッドマン 7位: As You Were / リアム・ギャラガー 8位: AAA DOME TOUR 2017 -WAY OF GLORY- SET LIST / AAA9位: 15YEARS -BEST HIT SELECTION- / globe 10位: アンコール / back number 11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。