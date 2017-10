ロックバンド・ Hi-STANDARD のDVD『Live at AIR JAM 2000』が初週3.0万枚をセールスし、10/16付オリコン週間DVDランキング総合首位を獲得した。2000年8月に千葉・マリンスタジアム(現ZOZOマリンスタジアム)で開催されたパンクロックフェス『AIR JAM 2000』の自身のライブ部分を収録。事前告知なく発売されネットを賑わせた。DVD総合1位は『Live at AIR JAM 2011』(2012年2月発売)から3作連続通算3作目。これまで通算2作で並んでいた 矢沢永吉 を上回り、インディーズレーベル作品最多記録となった。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: Live at AIR JAM 2000 / Hi-STANDARD2位: 劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌(初回限定特別盤) / アニメーション3位: チョークスリーパーまり子先生 / アルスマグナ4位: 劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌 / アニメーション5位: namie amuro LIVE STYLE 2016-2017 / 安室奈美恵 6位: DOBERMAN INFINITY 3周年特別記念公演「iii〜three〜」 / DOBERMAN INFINITY7位: 東野・岡村の旅猿10 プライベートでごめんなさい… 西伊豆・ツーリングの旅 プレミアム完全版 / 東野幸治 8位: 20YEARS / HAWAIIAN6 9位: ワイルド・スピード オクタロジー DVD SET / ヴィン・ディーゼル 10位: ボク、運命の人です。 DVD-BOX / 亀梨和也 11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。