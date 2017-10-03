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Perfume、『コヤソニ』初参戦へ 小籔はチャットモンチーのドラム担当


『コヤソニ』出演が発表されたPerfume

拡大写真『コヤソニ』出演が発表されたPerfume

　吉本新喜劇座長・小籔千豊が主宰するライブイベント『KOYABU SONIC 2017』（11月3〜5日、大阪・インテックス大阪）の出演者第5弾が発表され、Perfumeが初参戦することが明らかになった。

　第5弾で発表されたアーティストは、初登場となるPerfume（11月5日）、常連組のEGO-WARAPPN’（11月3日）、野宮真貴（11月5日）の3組。さらに、チャットモンチー（11月4日）はチャットモンチー（大阪支部）名義での出演となり、主宰の小籔がドラムを担当することが新たに発表された。

　芸人では吉本新喜劇のすっちー酒井藍吉田裕、今別府直之らの参戦が決まった。

■『KOYABU SONIC 2017 supported by タウンワーク』出演者
▽11月3日（金・祝）
【アーティスト】
EGO-WRAPPINN’、カジヒデキCharisma.comきのこ帝国スチャダラパーChara、BRADIO、吉本新喜劇ィズ、LEARNERS、リンダ＆マーヤ ほか
【芸人】
今別府直之、かまいたち、酒井藍、ジャルジャルシャンプーハットダイアン千鳥中川家、爆乳三姉妹、ハリウッドザコシショウ、守谷日和、ゆりやんレトリィバァ ほか

▽11月4日（土）
【アーティスト】
ゲスの極み乙女。サニーデイ・サービス、空きっ腹に酒、ZOMBIE-CHANG、チャットモンチー（大阪支部）、tricotハナレグミフジファブリックホフディラン、吉本新喜劇ィズ 、レキシ ほか
【芸人】
今別府直之、麒麟コロコロチキチキペッパーズ、ザ☆健康ボーイズ、霜降り明星、スーパーマラドーナ天竺鼠テンダラー土肥ポン太、爆乳三姉妹、藤崎マーケット、守谷日和 ほか

▽11月5日（日）
【アーティスト】
AFRA、倉たけし、キュウソネコカミクリープハイプ、THE SESELAGEES、SCANDALちゃんみなTOKYO No.1 SOUL SET、野宮真貴、八公太郎、Perfume、藤井隆とt-girls、水谷千重子、吉本新喜劇ィズ ほか
【芸人】
池乃めだか（よしもと新喜劇）、今別府直之、桂三度ガリットチュウ・福島、ずん黒沢かずこ、すっちー、椿鬼奴博多華丸・大吉、爆乳三姉妹、ハリセンボン、守谷日和、野性爆弾ロバート矢野・兵動、吉田裕、笑い飯 ほか



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