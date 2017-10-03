Perfume、『コヤソニ』初参戦へ 小籔はチャットモンチーのドラム担当

“インスタ用カメラ”でモデルが自撮りのコツを教えます

「えっ? これが自撮り!?」 そんな驚くアングルの写真を自分で撮影できる“インスタ用カメラ”を使って、モデルの2人がSNS映えする写真の撮り方を教えてくれました♪

