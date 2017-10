【オリコン】防弾少年団、アルバム2作目首位 海外ヒップホップアーティスト初

■禁無断複写転載

韓国の男性7人組ヒップホップグループ・BTS( 防弾少年団 )のアルバム『LOVE YOURSELF 承‘Her’』(9月18日発売)が週間5.2万枚(累積6.9万枚 ※輸入盤との合算)を売り上げ、10/9付オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得した。アルバム1位獲得は2016年9月発売の『YOUTH』に続き通算2作目で、海外ヒップホップアーティストとしては初となった。今作は、輸入盤が前週の同ランキングで初登場2位を獲得。同じく前週の週間DVDランキングでも『2017 BTS SUMMER PACKAGE VOL.3[DVD+写真集+グッズ]』が総合1位を獲得しており、勢いを加速させている。本作は、第59回グラミー賞で最優秀ダンス・レコーディング賞を受賞した米DJデュオ、ザ・チェインスモーカーズとのコラボでも話題の「Best Of Me」などが収められている。防弾少年団は「アルバム『LOVE YOURSELF 承‘Her’』がオリコンウィークリーアルバムランキングで1位を獲得できました。本当にありがとうございます。いつも応援してくれて、愛してくれるARMYの皆さんのおかげです! この喜びを分かち合いたいです」とファンに感謝。「10月14〜15日に大阪の京セラドームで行われる日本デビュー後初のドーム公演も一生懸命準備していますので、皆さん楽しみにしてください」とのコメントを寄せた。なお、同日付の週間アルバムランキング上位は韓国の男性グループが席巻した。3位には、6人組グループ・VIXX(ヴィックス)の日本2ndアルバム『ラララ 〜愛をありがとう〜』(9月27日発売)が初週売上1.7万枚でランクイン。アルバム自己最高位を更新するとともに、初のTOP3入りを記録した。11人組グループ・Wanna One(ワナワン)の韓国デビューミニアルバム『1×1=1(TO BE ONE)』の日本仕様盤(9月27日発売)は週間売上1.3万枚で4位にランクイン。初のTOP5入りを果たした。