AAA、初の4大ドームツアーに幕「まだ立ちたい、立つべきステージがある」

ダンス&ボーカルグループ・ AAA が1日、福岡 ヤフオク!ドームで自身初となる4大ドームツアー『AAA DOME TOUR 2017 -WAY OF GLORY-』の幕を下ろし、8公演合計32万人を動員した。9月2日のナゴヤドームを皮切りにスタートした4大ドームツアーの千秋楽。巨大なLEDモニターを背にしたメインステージ、客席の上を移動するムービングステージ、アリーナとスタンドの間を移動するフロートなどを使用し、会場が広くても極力近くに感じるような演出とメンバーのサービス精神で、会場は興奮のるつぼと化した。本編ではアルバム『WAY OF GLORY』(2月発売)の曲を中心に、代表曲「恋音と雨空」、7月にリリースした最新シングル「No Way Back」を披露。さらに、 宇野実彩子 がソロで「ココア」「Jewel」を、 浦田直也 末吉秀太 は「OVER」、 西島隆弘 與真司郎 は「Dangerous Gamble」でそれぞれの個性もアピールした。MCでは「ファイナルだからふざけよう」と、いつものくだけたトークに。ツアーで一番印象に残った思い出を発表しあった。西島と與が一緒に温泉に入ったエピソードでは、隣の女湯に入っていた宇野が、2人がはしゃいでいる声が聴こえてきたことを明かして会場は大盛り上がりとなった。リーダーの浦田は「アリーナツアーとドームツアー、今年は『WAY OF GLORY』というテーマを掲げて40万人の方と出会うことができました。本当に皆さんのおかげで今のAAAはあると思っています。AAAとしてまだ立ちたいステージ、立つべきステージがあります。これからも力を合わせて頑張っていきますので、応援よろしくお願いします! また会おうぜ福岡!」とあいさつし、アリーナツアーを含めて全18公演を締めくくった。■『AAA DOME TOUR 2017 -WAY OF GLORY-』最終公演セットリスト01. MAGIC02. Mosaic03. Next Stage04. PARTY IT UP05. NEW06. OVER07. 涙のない世界08. ココア09. 風に薫る夏の記憶10. 恋音と雨空11. Dangerous Gamble12. Jewel13. GAME OVER?14. No Way Back15. S.O.L16. LEAP of FAITH17. SHOW TIME18. Eighth Wonder19. One Night Animal20. Calling【アンコール】21. Yell22. さよならの前に23. LIFE24. Beat Together25. I4U26. ハリケーン・リリ、ボストン・マリ27. WAY OF GLORY