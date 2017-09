女性パフォーマンス集団・元 あやまんJAPAN のルーキタエこと“DJ LOU”が、10月11日に洋楽MIXアルバム『Wake You Up Mixed by DJ LOU from ex あやまん JAPAN』をリリースする。東京外国語大卒のDJ LOUは、あやまんJAPAN在籍時代の2013年からDJ活動を開始。「ミックスアルバムを出そうか」と提案されたものの、「出すからには“絶対的にオススメしたいコレ!!”と言うものが欲しかった」と言い、14年に語学・DJ修行のため米マイアミへ留学し、15年3月にあやまんJAPANを卒業した。約2年の現地滞在を経て「ようやく皆にオススメしたい、皆と共有したい“それ”をつかんだ気がした」というDJ LOUは、帰国後に本作の制作に取りかかり、 エド・シーラン ジャスティン・ビーバー 、ゼッドらのヒット曲のカバー音源40曲をつないだ洋楽MIXを完成させた。DJ LOUは「パーティーの本場マイアミのクラブやバー等でリアルにかかっているヒット曲を厳選してミックスしました。エモーショナルな曲も多く選曲したのでこの時期にピッタリです!」と自信たっぷり。同梱のブックレットはマイアミでのパーティーの様子を自ら撮影しており「リアルな写真をたくさん載せているので、曲を聴きながら見てもらえるとうれしいです」と呼びかけている。■『Wake You Up Mixed by DJ LOU from ex あやまん JAPAN』収録曲01. Intro02. Shape of You(Ed Sheeran)03. Closer(The Chainsmokers feat. Halsey)04. Work(Rihanna feat. Drake)05. Cold Water(Major Lazer feat. Justin Bieber & MO)06. Cheap Thrills(Sia feat. Sean Paul)07. The Ocean(Mike Perry feat. Shy Martin)08. I Feel It Coming(The Weeknd feat. Daft Punk)09. Lean On(Major Lazer and DJ Snake feat. MO)10. I Took a Pill in Ibiza(Mike Posner)11. Sorry(Justin Bieber)12. Let Me Love You(DJ Snake feat. Justin Bieber)13. Work From Home(Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign)14. Stay(Zedd and Alessia Cara)15. Something Just Like This(The Chainsmokers and Coldplay)16. Paris(The Chainsmokers)17. Firestone(Kygo feat. Conrad Sewell)18. Want to Want Me(Jason Derulo)19. Uptown Funk(Mark Ronson feat. Bruno Mars)20. Cheerleader(OMI)21. Roses(The Chainsmokers feat. Rozes)22. Love Yourself(Justin Bieber)23. Can’t Feel My Face(The Weeknd)24. Light It Up(Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG)25. It Ain’t Me(Kygo and Selena Gomez)26. This Is What You Came For(Calvin Harris feat. Rihanna)27. How Deep Is Your Love(Calvin Harris & Disciples)28. Me Too(Meghan Trainor)29. What Do You Mean?(Justin Bieber)30. Shed a Light(Robin Schulz and David Guetta feat. Cheat Codes)31. Million Voices(Otto Knows)32. Titanium(David Guetta feat. Sia)33. Sweet Nothing(Calvin Harris feat. Florence Welch)34. Don’t Let Me Down(The Chainsmokers feat. Daya)35. Treat You Better(Shawn Mendes)36. Viva La Vida(Coldplay)37. Panda(Desiigner)38. On My Mind(Ellie Goulding)39. Pillowtalk(Zayn)40. I Don’t Wanna Live Forever(Zayn and Taylor Swift)※カッコ内はオリジナルアーティスト