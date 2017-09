舞台版『おそ松さん』第2弾、大阪・東京で上演 6つ子/F6キャストは続投

2016年9月29日に初演され、東京・大阪の全公演で満員御礼の大ヒットを記録した舞台の第2弾『おそ松さん on STAGE 〜SIX MEN’S SHOW TIME 2〜』が、2018年に上演される。二十歳を過ぎてもニート生活を続けるどうしようもない6つ子の日常、時には奇想天外な非日常がユーモアたっぷり描かれ、2016年度流行語大賞にノミネートされるなど日本全国に旋風を巻き起こした、テレビアニメ『おそ松さん』が原作。なお、アニメ第2期も10月よりテレビ東京ほかで放送開始される。再び「おそ松さん旋風」が巻き起こりそうだ。舞台版『おそ松さん』第2弾は、演出の小野真一氏をはじめ、第1弾を手掛けたスタッフが再集結。キャストの続投も決定した。おそ松役に 高崎翔太 、カラ松役に 柏木佑介 、チョロ松役に 植田圭輔 、一松役に 北村諒 、十四松役に 小澤廉 、トド松役に 赤澤遼太郎 。6つ子のイケメンver.であるF6役として、F6おそ松役に 井澤勇貴 、F6カラ松役に 和田雅成 、F6チョロ松役に 小野健斗 、F6一松役に 安里勇哉 、F6十四松役に 和合真一 、F6トド松役に 中山優貴 おそ松役の高崎は、「第1弾を超える作品になると、期待しております! またあの6つ子ニートを観れると思うと、楽しみでなりません」と、第2弾への意気込みを語っている。なお、第1弾のBlu-rayが11月24日に発売されることになり、第2弾公演の予習・復習ニーズに応える。来年3月25日にはパシフィコ横浜 国立大ホールでBlu-ray発売記念イベント『おそ松さん on STAGE〜SIX MEN’S FESTIVAL〜』も開催される。■『おそ松さん on STAGE 〜SIX MEN’S SHOW TIME 2〜』公演情報大阪公演:梅田芸術劇場 2月23日〜26日東京公演:TOKYO DOME CITY HALL 3月1日〜3月11日■公式ホームページでチケットの抽選先行を受付中http://osomatsusan-stage.com/