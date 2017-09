ロックバンド・ MAN WITH A MISSION が、11月からスタートさせる全国ツアー『MAN WITH A MISSION presents「Dog Days Tour 2017」』にオープニングゲスト(さいたまスーパーアリーナ公演除く)を迎えることを発表した。

【写真】その他の写真を見る

11月10日の愛媛公演はBUZZ THE BEARS、13日の群馬公演はJoy Opposites、15日の石川公演は ヤバイTシャツ屋さん 、19日の青森公演は Dizzy Sunfist 、12月7日の沖縄公演はAmelieが出演する。また、12月2日のさいたまスーパーアリーナ公演(追加公演)のオフィシャルホームページ先行予約がきょう22日正午からスタート。メンバーのジャン・ケン・ジョニーは「シバラクブリノ土地モ多ク、オラワクワクシテキタゾ!」と意気込んでいる。バンドの新ビジュアルも公開。21日からジミー・イート・ワールド、ストーン・サワーとの北米ツアーをスタートさせ、よりパワーアップした彼らを表現したクールなデザインに仕上がっている。■MAN WITH A MISSION presents「Dog Days Tour 2017」11月10日(金):愛媛・松山WstudioRED w/BUZZ THE BEARS11月13日(月):群馬・高崎clubFLEEZ w/Joy Opposites11月15日(水):石川・金沢EIGHT HALL w/ヤバイTシャツ屋さん11月19日(日):青森・弘前Mag-Net w/Dizzy Sunfist12月2日(土):埼玉・さいたまスーパーアリーナ12月3日(日):埼玉・さいたまスーパーアリーナ12月7日(木):沖縄・ミュージックタウン音市場 w/Amelie