オリコン、12月から新ランキング発表へ DL数を楽曲ごとに集計
オリコンは22日、シングル（単曲）の有料ダウンロード数を集計した新たなランキング「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング（仮）」を12月20日（集計期間：12月11日〜17日）から公開開始することを発表した。
オリコンは、基幹事業としてレコード、CDをはじめとする音楽パッケージの売上ランキングを発表しているが、昨年11月からデジタル配信アルバム作品を対象とした『オリコン週間デジタルアルバムランキング』の公開を開始。さらに、今年12月20日からはレーベル50社ならびに配信事業者5社の協力のもと、デジタルシングル（単曲）の有料ダウンロード数ランキングの発表を始める。
集計対象は、許諾を得たレーベル50社から配信リリースされた作品の中で、単曲購入された楽曲。配信事業者5社（iTunes／mu-mo／mora／レコチョク／オリコンミュージックストア）から提供される楽曲ダウンロード数データの合算集計を行い、週間ランキングを発表する。
オリコンは「現時点でも50社という許諾社の数は比類のないものですが、今後も引き続き増やしてまいりたいと存じます」と説明。今後はCDと配信を合算したランキング発表を視野に入れ、「音楽配信の市場動向を把握し、合理的な合算基準を精査した後、CDの販売と音楽配信を融合した合算ランキングも検討していきます」としている。
■「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング（仮）」概要
▽集計期間
毎週月曜日から日曜日
▽公開開始
2017年12月20日（水）
（2017年12月25日付ランキング／集計期間：2017年12月11日〜17日）
▽ランキング集計範囲
週間TOP 200
▽許諾レーベル（順不同）
・日本コロムビア株式会社
・株式会社JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント
・キングレコード株式会社
・株式会社テイチクエンタテインメント
・ユニバーサル ミュージック合同会社
・日本クラウン株式会社
・株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ
・株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ
・株式会社ポニーキャニオン
・株式会社ワーナーミュージック・ジャパン
・株式会社バップ
・エイベックス・エンタテインメント株式会社
・株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント
・株式会社ヤマハミュージックコミュニケーションズ
・株式会社ドリーミュージック
・株式会社よしもとアール・アンド・シー
・株式会社ランティス
・NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社
・株式会社プライエイド・レコーズ
・株式会社エル・ディー・アンド・ケイ
・ナクソス・ジャパン株式会社
・株式会社A-Sketch
・有限会社ヴィレッジアゲインアソシエイション
・バンダイビジュアル株式会社
・株式会社スペースシャワーネットワーク
・ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
・株式会社ランブリング・レコーズ
・東宝株式会社
・株式会社SDR
・株式会社フリーボード
・株式会社テレビ朝日ミュージック
・株式会社エイフォース・エンタテイメント
・株式会社キノミュージック
・有限会社ユークリッド・エージェンシー
・株式会社ユークリッド・ミュージックパブリッシング
・株式会社エフ・エー・アール・エム
・株式会社onepeace
・有限会社PIZZA OF DEATH RECORDS
・株式会社レキシントン
・株式会社リイシューレコーズ
・株式会社F.M.F
・株式会社ハイウェーブ
・株式会社日音
・株式会社アミューズ
・株式会社LDH music ＆ publishing
・DADA label
・株式会社藤商事
・ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
■配信事業者
iTunes（iTunes株式会社）
mu-mo（エイベックス・エンタテインメント株式会社）
mora（株式会社レーベルゲート）
レコチョク（株式会社レコチョク）
オリコンミュージックストア（株式会社oricon ME）
オリコンは、基幹事業としてレコード、CDをはじめとする音楽パッケージの売上ランキングを発表しているが、昨年11月からデジタル配信アルバム作品を対象とした『オリコン週間デジタルアルバムランキング』の公開を開始。さらに、今年12月20日からはレーベル50社ならびに配信事業者5社の協力のもと、デジタルシングル（単曲）の有料ダウンロード数ランキングの発表を始める。
集計対象は、許諾を得たレーベル50社から配信リリースされた作品の中で、単曲購入された楽曲。配信事業者5社（iTunes／mu-mo／mora／レコチョク／オリコンミュージックストア）から提供される楽曲ダウンロード数データの合算集計を行い、週間ランキングを発表する。
オリコンは「現時点でも50社という許諾社の数は比類のないものですが、今後も引き続き増やしてまいりたいと存じます」と説明。今後はCDと配信を合算したランキング発表を視野に入れ、「音楽配信の市場動向を把握し、合理的な合算基準を精査した後、CDの販売と音楽配信を融合した合算ランキングも検討していきます」としている。
■「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング（仮）」概要
▽集計期間
毎週月曜日から日曜日
▽公開開始
2017年12月20日（水）
（2017年12月25日付ランキング／集計期間：2017年12月11日〜17日）
▽ランキング集計範囲
週間TOP 200
▽許諾レーベル（順不同）
・日本コロムビア株式会社
・株式会社JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント
・キングレコード株式会社
・株式会社テイチクエンタテインメント
・ユニバーサル ミュージック合同会社
・日本クラウン株式会社
・株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ
・株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ
・株式会社ポニーキャニオン
・株式会社ワーナーミュージック・ジャパン
・株式会社バップ
・エイベックス・エンタテインメント株式会社
・株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント
・株式会社ヤマハミュージックコミュニケーションズ
・株式会社ドリーミュージック
・株式会社よしもとアール・アンド・シー
・株式会社ランティス
・NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社
・株式会社プライエイド・レコーズ
・株式会社エル・ディー・アンド・ケイ
・ナクソス・ジャパン株式会社
・株式会社A-Sketch
・有限会社ヴィレッジアゲインアソシエイション
・バンダイビジュアル株式会社
・株式会社スペースシャワーネットワーク
・ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
・株式会社ランブリング・レコーズ
・東宝株式会社
・株式会社SDR
・株式会社フリーボード
・株式会社テレビ朝日ミュージック
・株式会社エイフォース・エンタテイメント
・株式会社キノミュージック
・有限会社ユークリッド・エージェンシー
・株式会社ユークリッド・ミュージックパブリッシング
・株式会社エフ・エー・アール・エム
・株式会社onepeace
・有限会社PIZZA OF DEATH RECORDS
・株式会社レキシントン
・株式会社リイシューレコーズ
・株式会社F.M.F
・株式会社ハイウェーブ
・株式会社日音
・株式会社アミューズ
・株式会社LDH music ＆ publishing
・DADA label
・株式会社藤商事
・ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
■配信事業者
iTunes（iTunes株式会社）
mu-mo（エイベックス・エンタテインメント株式会社）
mora（株式会社レーベルゲート）
レコチョク（株式会社レコチョク）
オリコンミュージックストア（株式会社oricon ME）