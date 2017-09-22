オリコン、12月から新ランキング発表へ DL数を楽曲ごとに集計

オリコンは22日、シングル（単曲）の有料ダウンロード数を集計した新たなランキング「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング（仮）」を12月20日（集計期間：12月11日〜17日）から公開開始することを発表した。



オリコンは、基幹事業としてレコード、CDをはじめとする音楽パッケージの売上ランキングを発表しているが、昨年11月からデジタル配信アルバム作品を対象とした『オリコン週間デジタルアルバムランキング』の公開を開始。さらに、今年12月20日からはレーベル50社ならびに配信事業者5社の協力のもと、デジタルシングル（単曲）の有料ダウンロード数ランキングの発表を始める。



集計対象は、許諾を得たレーベル50社から配信リリースされた作品の中で、単曲購入された楽曲。配信事業者5社（iTunes／mu-mo／mora／レコチョク／オリコンミュージックストア）から提供される楽曲ダウンロード数データの合算集計を行い、週間ランキングを発表する。



オリコンは「現時点でも50社という許諾社の数は比類のないものですが、今後も引き続き増やしてまいりたいと存じます」と説明。今後はCDと配信を合算したランキング発表を視野に入れ、「音楽配信の市場動向を把握し、合理的な合算基準を精査した後、CDの販売と音楽配信を融合した合算ランキングも検討していきます」としている。



■「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング（仮）」概要

▽集計期間

毎週月曜日から日曜日



▽公開開始

2017年12月20日（水）

（2017年12月25日付ランキング／集計期間：2017年12月11日〜17日）



▽ランキング集計範囲

週間TOP 200



▽許諾レーベル（順不同）

・日本コロムビア株式会社

・株式会社JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメント

・キングレコード株式会社

・株式会社テイチクエンタテインメント

・ユニバーサル ミュージック合同会社

・日本クラウン株式会社

・株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズ

・株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

・株式会社ポニーキャニオン

・株式会社ワーナーミュージック・ジャパン

・株式会社バップ

・エイベックス・エンタテインメント株式会社

・株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント

・株式会社ヤマハミュージックコミュニケーションズ

・株式会社ドリーミュージック

・株式会社よしもとアール・アンド・シー

・株式会社ランティス

・NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社

・株式会社プライエイド・レコーズ

・株式会社エル・ディー・アンド・ケイ

・ナクソス・ジャパン株式会社

・株式会社A-Sketch

・有限会社ヴィレッジアゲインアソシエイション

・バンダイビジュアル株式会社

・株式会社スペースシャワーネットワーク

・ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

・株式会社ランブリング・レコーズ

・東宝株式会社

・株式会社SDR

・株式会社フリーボード

・株式会社テレビ朝日ミュージック

・株式会社エイフォース・エンタテイメント

・株式会社キノミュージック

・有限会社ユークリッド・エージェンシー

・株式会社ユークリッド・ミュージックパブリッシング

・株式会社エフ・エー・アール・エム

・株式会社onepeace

・有限会社PIZZA OF DEATH RECORDS

・株式会社レキシントン

・株式会社リイシューレコーズ

・株式会社F.M.F

・株式会社ハイウェーブ

・株式会社日音

・株式会社アミューズ

・株式会社LDH music ＆ publishing

・DADA label

・株式会社藤商事

・ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社



■配信事業者

iTunes（iTunes株式会社）

mu-mo（エイベックス・エンタテインメント株式会社）

mora（株式会社レーベルゲート）

レコチョク（株式会社レコチョク）

オリコンミュージックストア（株式会社oricon ME）







