ワンオク、ワールドツアー・メキシコ公演の延期発表

ロックバンド・ ONE OK ROCK が21日、現地時間25日に開催予定だったワールドツアーのメキシコ公演を延期することをバンドの公式ツイッターで発表した。メキシコシティで現地時間19日、マグニチュード7.1の大地震が発生。これを受け、英語のメッセージで「残念ながら、9月25日のショーを続けることはできません」と延期することを明らかにし、「すぐにメキシコに戻ることを望んでいます」と早期の再公演を臨んだ。ONE OK ROCKは8月からワールドツアーをスタート。イギリス、ロシアを回りメキシコを挟んでペルー、ブラジル、アルゼンチン、チリ、オーストラリアで公演を予定している。