レゲエユニット・ SPICY CHOCOLATE が、10月11日にラブソングベストアルバム『スパイシーチョコレート BEST OF LOVE SONGS』を発売することが決定した。ジャケットにはファッション誌『Popteen』専属モデルの「神7」の一人に選ばれた人気モデル“みちょぱ”こと 池田美優 (18)が起用された。みちょぱがCDジャケットを飾るのは初となる。

【写真】その他の写真を見る

SPICY CHOCOLATEのKATSUYUKIは「カリスマ的モデルさんなので、ぜひ『渋谷純愛物語』の集大成になるジャケットに」とみちょぱにオファー。快諾したみちょぱは「どんな感じで撮るんだろうとか、私でいいのかなとか、いろいろあったんですけど、いい感じに写真も撮ってもらった」と満足げ。「めっちゃいい感じで、私意外といけんだなとか思いました(笑)。写真で見る限り、すごいいい感じに自分じゃないみたいというか、新しい自分になったっていうか。そんな感じでよかったです」と振り返った。収録内容は、NTTドコモのCMソングに起用され、ヒットした「ずっと feat. HAN-KUN TEE 」をはじめ、「I miss you feat. 清水翔太 」「あなたと明日も feat. ハジ→ AAA )」「うれし涙 feat. シェネル MACO 」、「Last Forever feat. 加藤ミリヤ SKY-HI 」「同じ空 feat. ナオト・インティライミ 安田レイ 」など豪華ゲストとコラボした14曲のラブソング。総ダウンロード総数は200万を超す。さらに、 BENI 、Shuta Sueyoshi(AAA)、HAN-KUNをフィーチャリングゲストに迎えた告白ソング「君のことが好きだったんだ feat. BENI, Shuta Sueyoshi(AAA) & HAN-KUN」の収録が決定。ミュージックビデオのショートバージョンが公開され、9月27日から先行配信がスタートする。本作は初回盤A(CD+DVD)、初回盤B(CD+MIXCD)、通常盤(CD)の3形態。初回盤AのDVDにはCD収録曲のミュージックビデオ集が、初回盤BのMIXCDにはSPICY CHOCOLATEの楽曲28曲のミックスが収録される。今月23日には東京・新木場STUDIO COASTで、ライフワークともいえる『渋谷レゲエ祭〜レゲエ歌謡祭2017〜』が開催される。■『スパイシーチョコレート BEST OF LOVE SONGS』収録曲【CD(通常盤、初回A、B共通)】01. 君のことが好きだったんだ feat. BENI, Shuta Sueyoshi(AAA)&HAN-KUN」02. ずっと feat. HAN-KUN&TEE03 .I miss you feat. 清水翔太04. あなたと明日も feat. ハジ→&宇野実彩子(AAA)05. うれし涙 feat. シェネル&MACO06. しあわせ feat. Ms.OOJA 07. 信ジルモノ feat. YU-A AK-69 &HAN-KUN from 湘南乃風 08. 愛スルモノ feat. SHOCK EYE lecca &SIMON09. Last Forever feat. 加藤ミリヤ&SKY-HI10. 同じ空 feat. ナオト・インティライミ&安田レイ11. ミスキャスト feat. 大橋卓弥 スキマスイッチ )&奇妙礼太郎12. 二人で feat. 西内まりや &YU-A13. ずっとマイラブ feat. HAN-KUN&TEE14. キミと未来 feat. Ms.OOJA&寿君【DVD(初回盤A)】・君のことが好きだったんだ feat. BENI, Shuta Sueyoshi (AAA)&HAN-KUN」・ずっと feat. HAN-KUN&TEE( 黒島結菜 出演)・I miss you feat. 清水翔太( 小島藤子 出演)・あなたと明日も feat. ハジ→&宇野実彩子(AAA)( 木下優樹菜 出演)・うれし涙 feat. シェネル&MACO( 今井華 出演)・しあわせ feat. Ms.OOJA&SALU( 田中美保 出演)・信ジルモノ feat. YU-A, AK-69&HAN-KUN from 湘南乃風・愛スルモノ feat. SHOCK EYE, lecca&SIMON・Last Forever feat. 加藤ミリヤ&SKY-HI・同じ空 feat. ナオト・インティライミ&安田レイ・ミスキャスト feat. 大橋卓弥 (スキマスイッチ)&奇妙礼太郎( 市川紗椰 出演)・二人で feat. 西内まりや&YU-A・ずっとマイラブ feat. HAN-KUN&TEE( 浅田舞 出演)・キミと未来 feat. Ms.OOJA&寿君( 鈴木奈々 出演)【MIXCD(初回盤B)】全28曲つたえきれない feet. SHOCK EYE&TAK-Zあれからの二人は。 feat. TAK-Z&寿君幸せドライブ feat. RYO the SKYWALKER&pukkeyともに歩こう feat. NATURAL WEAPON&WATARUひとつだけの feat. TAK-Z& 當山みれい I LOVE YOU feat. RUEED&大城美友ベイビーガール feat. RAY&當山みれい君に会いたい... feat. 青山テルマ &RYO the SKYWALKERサヨナラさえ言えたなら feat. Dear&CORN HEAD最後のWish feat. 中村舞子 &NG HEADそれでも君が好き feat. JASMINE , SKY-HI&寿君出逢った頃のままで。 feat. TAK-Z&寿君Tun up!! feat. MUNEHIRO &卍LINEFREE FREE!! feat. HAN-KUN&AmiTurn It Up feat. AK-69&Havana Brownキミをもっと feat. BES&宮田悟志片想い feat. 山口リサ&TAKAFIN素直になりたい/8utterfly&J-REXXXSAKURA/KIRA&JASMINE恋人つなぎ / MUNEHIRO&TAKAFIN運命のカギ/RAY&FUKILove is the answer feat. MUNEHIRO&Miss Mondayそこに愛は feat. CHEHON&NATURAL WEAPONナンバーワン feat. SIMON&Emi Meyer約束 feat. BES&N.O.B.U!!!ヤッホー feat. RYO the SKYWALKERナナナアイアイ feat. KEN-U, BIGGA RAIJI, DOMINO KAT&MICKY RICHまたね feat. RYO the SKYWALKER, KEN-U, BIG BEAR, KYO虎, MUNEHIRO&CHOP STICK