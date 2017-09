小沢健二、セカオワとコラボ 異例の渋谷街頭広告で発表

シンガー・ソングライターの 小沢健二 が、6日発売のニューシングル「フクロウの声が聞こえる」で SEKAI NO OWARI とコラボレーションしていることが3日、わかった。東京・渋谷マルイの壁面広告で異例の発表となり、「小沢健二とSEKAI NO OWARI」のポスターが披露された。

小沢が他アーティストとコラボするのは、小沢健二 featuring スチャダラパー が1994年に発表したヒット曲「今夜はブギー・バック」以来23年ぶり。きっかけは同曲を制作している頃、米ニューヨークでSEKAI NO OWARIと何度が会っていたことから、自然と小沢から「一緒に録音しない?」と声をかけたという。小沢健二とSEKAI NO OWARI「フクロウの声が聞こえる」短篇 Ozawa Kenji & Sekai No Owari “Fukuro” Shortと題した約24分の動画は、新曲「フクロウの声が聞こえる」の世界観を4つのテーマに分類し、各テーマに沿ったイメージにちなんで演出されている。小沢とSEKAI NO OWARIは8日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』(毎週金曜 後8:00)に生出演し、同曲を披露する。