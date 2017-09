防弾少年団、日本で初のドーム公演決定 10月に京セラ2days

韓国の男性7人組グループ・ 防弾少年団 (BTS)が、10月14・15日に大阪・京セラドーム大阪で日本では自身初となる単独ドーム公演『2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN JAPAN 〜SPECIAL EDITION〜』を開催することが決定した。前回のアリーナツアー『2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR 〜Japan Edition〜』では、全国6都市13公演で約15万人を動員。ワールドツアーではアメリカ、南米、東南アジアなどを回り、世界各国のファンを熱狂させたBTSが、日本では初のドーム公演を行う。公式サイトでは7人そろって、ドーム公演に向けたコメント動画で意気込みを語っている。チケットは今月7日からファンクラブ先行抽選予約開始。一般発売は9月30日午前10時スタート。今月18日には最新作『LOVE YOURSELF 承 ‘Her’』がリリースされることから、新曲の披露も期待できそうだ。■2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN JAPAN〜SPECIAL EDITION〜10 月 14 日(土):大阪・京セラドーム大阪10 月 15 日(日):大阪・京セラドーム大阪