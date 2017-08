Negicco、ネギの産地ツアー再び 地元・新潟県民会館ワンマンも決定

新潟在住の3人組アイドルユニット・ Negicco が、10月14日からネギの産地を回るツアー『Autumn 2017 Tour〜ネギの産地でこんにちネギネギ2〜』を開催することが発表された。昨年は10月〜11月にかけて5ヶ所を訪れたが、2度目となる今回のツアーは10月14日の福島公演を皮切りに全7公演が行われる。11月11日には、地元の新潟県民会館でワンマンライブ『Road of Negiiiiii 〜Three Never Give Up Girls!!!〜 2017 Autumn at 新潟県民会館』を開催することも決定した。■『Autumn 2017 Tour〜ネギの産地でこんにちネギネギ2〜』10月14日(土):福島・とうほう・みんなの文化センター(小ホール)[編成]Negicco&ネギホーンズ [特産]阿久津曲がりねぎ10月21日(土):静岡・SOUND SHOWER ark[編成]Negiccoのみ [特産]葉ねぎ10月22日(日):岐阜・club-G[編成]Negiccoのみ [特産]徳田ねぎ10月28日(土):広島・横川シネマ[編成]Negicco&片木希依(jizue) [特産]観音ねぎ10月29日(日):京都・磔磔[編成]Negicco&片木希依(jizue) [特産]九条ねぎ11月3日(金・祝):群馬・下仁田町文化ホール[編成]Negicco&ネギホーンズ [特産]下仁田ねぎ11月5 日(日)神奈川・Thunder Snake ATSUGI[編成]Negiccoのみ [特産]湘南一本■『Road of Negiiiiii 〜Three Never Give Up Girls!!!〜2017 Autumn at 新潟県民会館』11月11日(土):新潟・新潟県民会館