休養のJuice=Juice宮本佳林が公演復帰へ「その後は経過を見ながら」

機能性発声障害で7月25日に休養を発表していたアイドルグループ・ Juice=Juice 宮本佳林 (18)が、今月31日に横浜Bay Hallで行われる『Juice=Juice Live Around 2017 〜Seven Horizon〜』公演に出演する。28日に所属事務所の公式サイトで発表された。サイトでは「先日より『機能性発声障害』と診断され、ライブやイベントを欠席させて頂いておりましたが、現在の回復の状態を見て、医師、ご両親、本人と相談をし、8月31日横浜Bay Hallで行われる『Juice=Juice Live Around 2017 〜Seven Horizon〜』の公演から出演する事になりました」と報告。「その後は経過を見ながら」としつつ、『Hello! Project 2017 SUMMER 〜HELLO! MEETING HIROSHIMA〜』『Juice=Juice Live Around 2017〜World Tour〜』にも出演する方向で準備していくという。宮本は先月25日に公式サイトを通じて機能性発声障害と診断されたことを明かし「治癒を最優先に考え、本日よりライブ、イベント、声を出す必要のある仕事は全てお休みさせて頂く事になりました」と発表。入院せずに通院治療とリハビリで状況を見て「回復の状態によって順次活動の幅を広げて行きたいと思います」と説明していた。