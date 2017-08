藤澤ノリマサ、“ひつじ執事”扮しダンス 「NHKみんなのうた」ライブ初披露

歌手の 藤澤ノリマサ が27日、東京・お台場ヴィーナスフォート 教会広場で両A面シングル「Stay forever〜あなたを守りたい/NHKみんなのうた『ダンディーひつじ執事』」(9月13日発売)の予約イベントを開催した。

歓声のなかステージに現れた藤澤は、デビュー曲「ダッタンの人踊り」、「何でもいいのさ〜to tell you the truth〜」でまずはスタート。MCでは集まったファンに向けて、来年10周年を迎える感謝を伝え、その気持ちを込めて「伝えなくちゃ」を披露し、思わず感極まり涙ぐむ場面も。「希望の歌〜交響曲第九番〜」では壮大なボーカルを響かせ、会場はひと際大きな歓声に包まれた。藤澤が一度ステージから去ると、この日が初公開となる「ダンディーひつじ執事」の“メェメェひつじダンス”ミュージックビデオ(MV)がモニターに流れ、ファンは歓喜。その後再び登場した藤澤はひつじの被り物をつけた「ダンディーひつじ執事」の姿に変身。MVにも登場する「メェメェズ」こと4人の羊キッズと共に「ダンディーひつじ執事」をファンの前で初生披露し、会場を沸かせた。ライブ後には「お手を拝借!握手会」と「2ショット撮影会」も実施。和やかなムードの中ファンとふれあい、イベントは幕を閉じた。「ダンディーひつじ執事」はきょう28日から「NHKみんなのうた」(Eテレ)として放送されている。