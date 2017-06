延期『ラ・ラ・ランド』コンサート、今秋3都市5公演を開催

4月に公演延期が発表されていたミュージカル映画『ラ・ラ・ランド』のシネマコンサート『ラ・ラ・ランド in コンサート/LA LA LAND - IN CONCERT -』が今秋、全国3都市で5公演開催されることが30日、明らかになった。9月29・30日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール(計3公演)、10月3日に愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール、同4日に大阪・フェスティバルホールで行われる。

“シネマコンサート”は、名作映画の音楽パートをそのまま抜き出し、フルオーケストラの生演奏と共に巨大スクリーンで映画が上映される、世界的に人気のエンターテインメント・ショー。当初は5月27日より横浜・名古屋・大阪をまわる予定だったものの、4月7日に開催を発表した翌日、諸般の事情で公演延期が決定する事態となっていた。これまでは旧作の映画が中心だったシネマコンサートだが、今回は公開終了から4ヶ月という短期間での開催が実現。巨大なスクリーンで流れるミア( エマ・ストーン )とセバスチャン( ライアン・ゴズリング )の歌声にあわせ、東京フィルハーモニー交響楽団とジャズ・アンサンブルの生演奏がきらびやかに映画の名旋律を奏でる。指揮はこれまで世界各国300公演以上のシネマコンサートでタクトを振ってきたエリック・オクスナー氏が務める。『ラ・ラ・ランド』は今年2月の『第89回アカデミー賞』で「作曲賞」「主題歌賞(City of Stars)」を含む6部門受賞を達成。国内の興行収入も40億円を超えるヒットを記録した。■ラ・ラ・ランド in コンサート/LA LA LAND - IN CONCERT - 公演概要9月29日(金)神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール 午後7時開演9月30日(土)神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール 午後2時、7時開演(2回)10月3日(火)愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール 午後7時開演10月4日(水)大阪・フェスティバルホール 午後7時開演チケット最速先行予約受付(先着):6月30日(金)〜チケット一般発売日:7月22日(土)公式サイト http://www.promax.co.jp/lalalandinconcert/