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7/3付週間アルバムランキング1位はAcid Black Cherryの『Acid BLOOD Cherry』


Acid Black Cherry初のスピンオフ企画アルバム『Acid BLOOD Cherry』が初登場1位

拡大写真Acid Black Cherry初のスピンオフ企画アルバム『Acid BLOOD Cherry』が初登場1位

　ロックバンドJanne Da Arcのボーカル・yasuのソロプロジェクト、Acid Black Cherry初のスピンオフ企画アルバム『Acid BLOOD Cherry』(6月21日発売)が初週で4.6万枚を売り上げ、7/3付オリコン週間アルバムランキングで1位に初登場した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　Acid BLOOD Cherry ／ Acid Black Cherry

2位：　5 Performer-Z ／ A.B.C-Z

3位：　All Time Best ハタモトヒロ ／ 秦 基博

4位：　POP ’N’ ROLL ／ F-BLOOD

5位：　踊れ ／ 湘南乃風

6位：　OWL ／ 福山潤

7位：　Al 1:4th Mini Album ／ Seventeen

8位：　OK・コンピューター・OKNOTOK・1997 2017 ／ レディオヘッド

9位：　ディファイング・グラヴィティ ／ MR.BIG

10位：　Y&K ／ ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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