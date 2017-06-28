7/3付週間アルバムランキング1位はAcid Black Cherryの『Acid BLOOD Cherry』
ロックバンドJanne Da Arcのボーカル・yasuのソロプロジェクト、Acid Black Cherry初のスピンオフ企画アルバム『Acid BLOOD Cherry』(6月21日発売)が初週で4.6万枚を売り上げ、7/3付オリコン週間アルバムランキングで1位に初登場した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Acid BLOOD Cherry ／ Acid Black Cherry
2位： 5 Performer-Z ／ A.B.C-Z
3位： All Time Best ハタモトヒロ ／ 秦 基博
4位： POP ’N’ ROLL ／ F-BLOOD
5位： 踊れ ／ 湘南乃風
6位： OWL ／ 福山潤
7位： Al 1:4th Mini Album ／ Seventeen
8位： OK・コンピューター・OKNOTOK・1997 2017 ／ レディオヘッド
9位： ディファイング・グラヴィティ ／ MR.BIG
10位： Y&K ／ ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Acid BLOOD Cherry ／ Acid Black Cherry
2位： 5 Performer-Z ／ A.B.C-Z
3位： All Time Best ハタモトヒロ ／ 秦 基博
4位： POP ’N’ ROLL ／ F-BLOOD
5位： 踊れ ／ 湘南乃風
6位： OWL ／ 福山潤
7位： Al 1:4th Mini Album ／ Seventeen
8位： OK・コンピューター・OKNOTOK・1997 2017 ／ レディオヘッド
9位： ディファイング・グラヴィティ ／ MR.BIG
10位： Y&K ／ ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。