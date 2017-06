K-POPイベント『SGC』開催直前に中止発表

6月27・28日の2日間にわたって横浜アリーナで行われる予定だったファッション×K-POPコンサートイベント『SGC(ソウルガールズコレクション) SUPER LIVE IN JAPAN 2017』が、直前になって開催中止することが26日までに発表された。イベントの公式サイトでは「6/27(火)、28(水)に横浜アリーナに於いて開催を予定しておりました『SGC SUPER LIVE IN JAPAN 2017』は、やむなく中止することとなりました。本公演に多大なるご期待をいただいたとともに、チケットをご購入いただきましたお客様および各関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます」と掲載された。SGC JAPAN実行委員会に理由を問い合わせたところ、「経緯など詳細は協議中のため、近々なんらかの形できちんと発表します」との回答があった。チケットの返金方法に関しても「追って迅速に対応させていただきます」としている。同イベントには当初、27日公演にはBLANC7、Rain(ピ)、 SE7EN Block B 、Highlight、EXID、MC:イ・ギグァン/ハニ、28日公演には B.A.P BTOB 、BLANC7、MC:パク・シフ/パク・ ギュリ の出演が予定されていた。しかし、Apinkの所属事務所が23日に「主催者側の契約違反(出演料未払い)と公演を控えた5日前の今日(23日)、連絡が途絶えた状態で、当社はこれに対し、公演の進行が困難だと判断し、公演不参加を決定しました」と発表したほか、同様の理由で出演辞退が続出していた。両日のスペシャルゲストとして出演予定だった AKB48 入山杏奈 は自身のツイッターで「出演予定だったイベント『SGC SUPER LIVE IN JAPAN 2017』が開催中止になりました。わたしも詳しいことはわからないのですが、みなさんに会えるのを楽しみにしていたので残念です。ご迷惑をおかけした方もいると思います。ごめんなさい」と困惑し「また別の機会に会えるといいな」とコメントしている。