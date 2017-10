映画『イタズラなKiss』完結編11・25公開 『仮面ライダービルド』犬飼貴丈が参戦

故・多田かおるさんの人気漫画『イタズラなKiss』の実写映画化シリーズ第3弾にして完結編となる『イタズラなKiss THE MOVIE3〜プロポーズ編〜』が、11月25日に公開される。ヒロイン・相原琴子と、その想い人である入江直樹の恋模様の最終章。入江の婚約相手が登場し、琴子の恋に絶体絶命のピンチが到来。さらに、入江と琴子に加え、個性豊かな登場人物たちが史上最大のプロポーズ合戦が展開する。いくつの恋が成就するのか。昨年11月に公開された初の映画版『イタズラなKiss THE MOVIE〜ハイスクール編〜』、今年1月に公開された続編『イタズラなKiss THE MOVIE2〜キャンパス編〜』に続き、IQ200の秀才イケメン・入江は 佐藤寛太 劇団EXILE )、入江に想いを寄せるヒロイン・琴子は 美沙玲奈 が続投。さらに、今作では琴子に告白し、入江をライバル視して二人の関係をかき乱す大学の後輩・中川武人役で、新たに『仮面ライダービルド』で主演を務める 犬飼貴丈 が参加する。いつか憧れの入江くんを振り向かせることを夢見る琴子だったが、入江は父の会社の経営難を助けるために、取引先の会長の孫娘との縁談を承諾してしまう。今回ばかりはあきらめなくては、と「琴子LOVE」を貫く金之助( 大倉士門 )とデートをしても、考えるのは入江のことばかり…。雨に打たれながらかなわぬ恋に悩む琴子。そんな彼女のもとにやってきて傘を差しだす入江。そこで、入江が明かした本当の思いとは…!?ポスタービジュアルには、原作の中でも屈指の名シーンとしてファンの間で語り継がれる“雨のプロポーズ”シーンが採用され、「あなたのこと、あきらめたはずなのに―」と、葛藤する琴子の恋心を示すかのようなコピーが添えられ、入江と琴子の恋の結末に期待が膨らむ仕上がりになっている。主題歌は H△G (ハグ)の新曲、「イタズラなKiss と ラブソング。」に決定。原作の大ファンでもあるボーカルのChihoが琴子目線で歌詞を書き下ろした楽曲で、入江と琴子の恋物語の最終章をさらに盛り上げる。