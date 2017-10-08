アニメ『七つの大罪 戒めの復活』"アニメサタデー630"で1月放送開始
『週刊少年マガジン』（講談社）で連載されている鈴木央氏の漫画原作、新作テレビアニメ『七つの大罪 戒めの復活』が、来年1月6日よりMBS・TBS系の「アニメサタデー630（ロクサンマル）」枠（毎週土曜 前6：30）で放送される。第２弾ビジュアル、第１弾PVが公開され、オープニング主題歌には1期のエンディング曲で話題となった「FLOW×GRANRODEO」に決定した。来年夏には劇場版の公開も控えている。
■スタッフ
原作：鈴木央（講談社『週刊少年マガジン』連載）
監督：古田丈司
副監督：田中智也
シリーズ構成：吉岡たかを
キャラクターデザイン：戸谷賢都・佐々木啓悟
音楽：澤野弘之・KOHTA YAMAMOTO・和田貴史
制作：A-1 Pictures
■キャスト
メリオダス…梶裕貴
エリザベス…雨宮天
ホーク…久野美咲
ディアンヌ…悠木碧
バン…鈴木達央
キング…福山潤
ゴウセル…高木裕平
マーリン…坂本真綾
ギルサンダー…宮野真守
ハウザー…木村良平
グリアモール…櫻井孝宏
ヘンドリクセン…内田夕夜
ドレファス…小西克幸
■新キャラクター
エスカノール…杉田智和
マトローナ…佐藤利奈
ゼルドリス…梶裕貴
エスタロッサ…東地宏樹
ガラン…岩崎ひろし
メラスキュラ…M・A・O
ドロール…小野大輔
グロキシニア…小林裕介
モンスピート…津田健次郎
デリエリ…高垣彩陽
グレイロード…遊佐浩二
フラウドリン…小西克幸
■公式サイト
http://www.7-taizai.net/
★YouTube公式チャンネル「ORICON NEWS」
■スタッフ
原作：鈴木央（講談社『週刊少年マガジン』連載）
監督：古田丈司
副監督：田中智也
シリーズ構成：吉岡たかを
キャラクターデザイン：戸谷賢都・佐々木啓悟
音楽：澤野弘之・KOHTA YAMAMOTO・和田貴史
制作：A-1 Pictures
■キャスト
メリオダス…梶裕貴
エリザベス…雨宮天
ホーク…久野美咲
ディアンヌ…悠木碧
バン…鈴木達央
キング…福山潤
ゴウセル…高木裕平
マーリン…坂本真綾
ギルサンダー…宮野真守
ハウザー…木村良平
グリアモール…櫻井孝宏
ヘンドリクセン…内田夕夜
ドレファス…小西克幸
■新キャラクター
エスカノール…杉田智和
マトローナ…佐藤利奈
ゼルドリス…梶裕貴
エスタロッサ…東地宏樹
ガラン…岩崎ひろし
メラスキュラ…M・A・O
ドロール…小野大輔
グロキシニア…小林裕介
モンスピート…津田健次郎
デリエリ…高垣彩陽
グレイロード…遊佐浩二
フラウドリン…小西克幸
■公式サイト
http://www.7-taizai.net/
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