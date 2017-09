横山だいすけが声の出演『トムとジェリー 夢のチョコレート工場』11・18発売

タレントの 横山だいすけ がNHKの子ども番組『おかあさんといっしょ』の11代目うたのおにいさんを卒業後、初めてアニメーション声優に挑戦したアニメーション映画『トムとジェリー 夢のチョコレート工場』のDVDが11月17日に発売・レンタル開始・デジタル配信されることが20日、発表された。世界中で親しまれているネコとネズミが“お菓子”な冒険をくり広げるミュージカル・アドベンチャー『トムとジェリー』。児童文学不朽の名作を、トムとジェリーらしくアニメーション化した本作は、心の優しい男の子チャーリーと仲良くなったトムとジェリーが、彼の夢をかなえようと大奮闘する。その甲斐あってか、チャーリーは見事にゴールデン・チケットを手に入れ、みんなで魔法のようなウォンカの工場見学に出発する。ひとたび工場の中に入れば、そこは見てはビックリ聴いてはウットリ、まさしく“奇想天外な別世界”。何もかもがおいしそうなウォンカの王国で、はたしてチャーリーたちは魅惑の罠をくぐり抜けられるか?横山はウィリー・ウォンカの声を担当。劇中で歌声も披露する。DVDにはだいすけお兄さんのインタビュー、ミュージック・ビデオ、トムとジェリーの短編アニメ5本を収録した約90分の映像特典がつく。■キャストトム… 佐藤せつじ ジェリー… 堀絢子 タフィー… 小桜エツコ スパイク… 島香裕 ドルーピー… 中尾隆聖 ウィリー・ウォンカ…横山だいすけチャーリー・バケット… 小平有希 ジョー… 宝亀克寿 ■公式サイトhttp://wwws.warnerbros.co.jp/tomandjerry/chocolate_factory/(C)TOM AND JERRY and all related characters and elements are trademarks of and (C) Turner Entertainment Co. CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY and all related characters and elements are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc.