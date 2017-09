人気グループ・ Sexy Zone の最新ライブDVD/Blu-ray Disc(BD)『Sexy Zone Presents Sexy Tour 〜 STAGE』(9月6日発売)が発売初週でDVDは4.0万枚、BDは4.2万枚を売り上げ、9/18付オリコン週間DVD/BD両ランキングで総合1位を獲得した。DVD/BDの同時制覇は自身初。ミュージックDVDとBDの売上枚数を合算した「総合ミュージック映像ランキング」でも合計8.3万枚で1位となり、映像主要3部門を制した。以降10位までのBlu-rayランキングとあわせご紹介します。1位: Sexy Zone Presents Sexy Tour 〜 STAGE(Blu-ray) / Sexy Zone2位: ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス MovieNEX / クリス・プラット 3位: バイオハザード:ヴェンデッタ ブルーレイ&DVDセット / アニメーション4位: EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2016「BUTCH!!」IN OSAKA-JO HALL(BD) / 矢沢永吉 5位: JIN AKANISHI LIVE 2017 in YOYOGI 〜Resume〜[Blu-ray] / 赤西仁 6位: バイオハザード:ヴェンデッタ プレミアム・エディション【初回生産限定】 / アニメーション7位: EIKICHI YAZAWA SPECIAL NIGHT 2016「Dreamer」IN GRAND HYATT TOKYO(BD) / 矢沢永吉8位: fripSide LIVE TOUR 2016-2017 FINAL in Saitama Super Arena -Run for the 15th Anniversary- / fripSide9位: ARIA The AVVENIRE / アニメーション10位: グレートウォール ブルーレイ+DVDセット / マット・デイモン 11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。