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9/18付週間Blu-ray総合ランキング1位はSexy Zoneの『Sexy Zone Presents Sexy Tour 〜 STAGE』


Sexy Zoneの5周年記念ライブDVD／BDが同時1位

拡大写真Sexy Zoneの5周年記念ライブDVD／BDが同時1位

　人気グループ・Sexy Zoneの最新ライブDVD／Blu-ray Disc（BD）『Sexy Zone Presents Sexy Tour 〜 STAGE』（9月6日発売）が発売初週でDVDは4.0万枚、BDは4.2万枚を売り上げ、9/18付オリコン週間DVD／BD両ランキングで総合1位を獲得した。DVD／BDの同時制覇は自身初。ミュージックDVDとBDの売上枚数を合算した「総合ミュージック映像ランキング」でも合計8.3万枚で1位となり、映像主要3部門を制した。

以降10位までのBlu-rayランキングとあわせご紹介します。

1位：　Sexy Zone Presents Sexy Tour 〜 STAGE(Blu-ray) ／ Sexy Zone

2位：　ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス MovieNEX ／ クリス・プラット

3位：　バイオハザード:ヴェンデッタ ブルーレイ&DVDセット ／ アニメーション

4位：　EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2016「BUTCH!!」IN OSAKA-JO HALL(BD) ／ 矢沢永吉

5位：　JIN AKANISHI LIVE 2017 in YOYOGI 〜Resume〜[Blu-ray] ／ 赤西仁

6位：　バイオハザード:ヴェンデッタ プレミアム・エディション【初回生産限定】 ／ アニメーション

7位：　EIKICHI YAZAWA SPECIAL NIGHT 2016「Dreamer」IN GRAND HYATT TOKYO(BD) ／ 矢沢永吉

8位：　fripSide LIVE TOUR 2016-2017 FINAL in Saitama Super Arena -Run for the 15th Anniversary- ／ fripSide

9位：　ARIA The AVVENIRE ／ アニメーション

10位：　グレートウォール ブルーレイ+DVDセット ／ マット・デイモン

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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