9/18付週間Blu-ray総合ランキング1位はSexy Zoneの『Sexy Zone Presents Sexy Tour 〜 STAGE』
人気グループ・Sexy Zoneの最新ライブDVD／Blu-ray Disc（BD）『Sexy Zone Presents Sexy Tour 〜 STAGE』（9月6日発売）が発売初週でDVDは4.0万枚、BDは4.2万枚を売り上げ、9/18付オリコン週間DVD／BD両ランキングで総合1位を獲得した。DVD／BDの同時制覇は自身初。ミュージックDVDとBDの売上枚数を合算した「総合ミュージック映像ランキング」でも合計8.3万枚で1位となり、映像主要3部門を制した。
以降10位までのBlu-rayランキングとあわせご紹介します。
1位： Sexy Zone Presents Sexy Tour 〜 STAGE(Blu-ray) ／ Sexy Zone
2位： ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス MovieNEX ／ クリス・プラット
3位： バイオハザード:ヴェンデッタ ブルーレイ&DVDセット ／ アニメーション
4位： EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2016「BUTCH!!」IN OSAKA-JO HALL(BD) ／ 矢沢永吉
5位： JIN AKANISHI LIVE 2017 in YOYOGI 〜Resume〜[Blu-ray] ／ 赤西仁
6位： バイオハザード:ヴェンデッタ プレミアム・エディション【初回生産限定】 ／ アニメーション
7位： EIKICHI YAZAWA SPECIAL NIGHT 2016「Dreamer」IN GRAND HYATT TOKYO(BD) ／ 矢沢永吉
8位： fripSide LIVE TOUR 2016-2017 FINAL in Saitama Super Arena -Run for the 15th Anniversary- ／ fripSide
9位： ARIA The AVVENIRE ／ アニメーション
10位： グレートウォール ブルーレイ+DVDセット ／ マット・デイモン
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのBlu-rayランキングとあわせご紹介します。
1位： Sexy Zone Presents Sexy Tour 〜 STAGE(Blu-ray) ／ Sexy Zone
2位： ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス MovieNEX ／ クリス・プラット
3位： バイオハザード:ヴェンデッタ ブルーレイ&DVDセット ／ アニメーション
4位： EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2016「BUTCH!!」IN OSAKA-JO HALL(BD) ／ 矢沢永吉
5位： JIN AKANISHI LIVE 2017 in YOYOGI 〜Resume〜[Blu-ray] ／ 赤西仁
6位： バイオハザード:ヴェンデッタ プレミアム・エディション【初回生産限定】 ／ アニメーション
7位： EIKICHI YAZAWA SPECIAL NIGHT 2016「Dreamer」IN GRAND HYATT TOKYO(BD) ／ 矢沢永吉
8位： fripSide LIVE TOUR 2016-2017 FINAL in Saitama Super Arena -Run for the 15th Anniversary- ／ fripSide
9位： ARIA The AVVENIRE ／ アニメーション
10位： グレートウォール ブルーレイ+DVDセット ／ マット・デイモン
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。