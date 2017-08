バーレスク新店舗が9月1日にオープン コンセプトは日本カルチャーを世界に

東京・六本木にあるショークラブ『バーレスク東京』グループの新店舗「Burlesque annex YAVAY」(バーレスク・アネックス・ヤバい)のオープニングレセプションが30日、同店で開かれた。コンセプトは“YAVAYを世界に to the World!”となっている。今年3月に『バーレスク東京』が移転。「Burlesque annex YAVAY」は、その跡地に完成した。NIPPONカルチャーを気軽に体感できるショークラブで『ドラゴンボール』、『NARUTO』などの人気アニメのテーマや、 きゃりーぱみゅぱみゅ 、ボーカロイドなど世界的に話題となった曲でショープログラムは構成されている。ブランドイメージは日本の“YAVAY”(ヤバい)でパフォーマーは「ヤバいガールズ」。日本語ではっきりとした意味がなく、どんな場面でも口にしてしまう言葉で外国人も発音しやすい言葉をイメージした。ショープログラムの中にはオリジナル曲「YAVAYを世界に to the World!」のパフォーマンスもある。また、ヤバいガールズのメンバーはコスプレ衣装で歌って踊るなどサブカル的な要素も多く、普段は六本木で飲み歩かない層もターゲットにしているという。同店は9月1日にグランドオープンする。