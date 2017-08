人気テレビアニメのBlu-ray Disc(以下BD)第5巻『GRANBLUE FANTASY The Animation 5(完全生産限定版)』(8月23日発売)が初週で1.7万枚を売り上げ、9/4付週間BDランキングで総合1位に初登場した。第1巻で初登場3位にランクインし、3巻で2位を獲得するなど全巻でTOP5入りしていたが、総合1位は今回が初となった。



本作は、登録者数1400万人を超す人気ソーシャルゲーム『GRANBLUE FANTASY』(通称“グラブル”)のテレビアニメ版。多くの島が漂う空の世界を舞台に、主人公の少年・グランと少女ルリアの冒険を描く。4月〜6月までTOKYO MX、BS11、AbemaTVほかで放送された。



10月15日には同アニメのスペシャルイベント『騎空士総会』の開催が決定。10月25日には同シリーズ最新巻となる第6巻が発売される。



総合3位には、アニメ『黒執事』の劇場版『黒執事 Book of the Atlantic』(8月23日発売、初週売上1.0万枚)が初登場。2014年5/19付で『「黒執事」Blu-ray Disc BOX(完全生産限定版)』が獲得した5位を上回り、シリーズ初のBD総合TOP3入りとなった。





