9/4付週間DVD総合ランキング1位はSEVENTEENの『’17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN』
韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのライブDVD『’17 JAPAN CONCERT Say the name ＃SEVENTEEN』（8月23日発売）が初週1.1万枚を売り上げ、9/4付週間DVDランキングで総合1位を獲得。ミュージックDVDとBDの売上枚数を合算した総合ミュージック映像ランキングでも1位となった。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： ’17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN(2DVD+PHOTO BOOK) ／ SEVENTEEN
2位： GRANBLUE FANTASY The Animation 5(完全生産限定版) ／ アニメーション
3位： 「君の名は。」DVD スタンダード・エディション ／ アニメーション
4位： 劇場版 黒執事 Book of the Atlantic(完全生産限定版) ／ アニメーション
5位： クレイジージャーニー vol.5 ／ 松本人志
6位： ONE PIECE Log Collection“COLOSSEUM” ／ アニメーション
7位： iKON SUMMERTIME SEASON2 in BALI ／ iKON
8位： Arena Tour 2017 -UNITED SHADOWS- ／ FTISLAND
9位： 怪盗グルーの月泥棒(12.04) ／ アニメーション
10位： ミニオンズ ／ アニメーション
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： ’17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN(2DVD+PHOTO BOOK) ／ SEVENTEEN
2位： GRANBLUE FANTASY The Animation 5(完全生産限定版) ／ アニメーション
3位： 「君の名は。」DVD スタンダード・エディション ／ アニメーション
4位： 劇場版 黒執事 Book of the Atlantic(完全生産限定版) ／ アニメーション
5位： クレイジージャーニー vol.5 ／ 松本人志
6位： ONE PIECE Log Collection“COLOSSEUM” ／ アニメーション
7位： iKON SUMMERTIME SEASON2 in BALI ／ iKON
8位： Arena Tour 2017 -UNITED SHADOWS- ／ FTISLAND
9位： 怪盗グルーの月泥棒(12.04) ／ アニメーション
10位： ミニオンズ ／ アニメーション
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。