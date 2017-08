韓国の13人組ボーイズグループ・ SEVENTEEN のライブDVD『’17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN』(8月23日発売)が初週1.1万枚を売り上げ、9/4付週間DVDランキングで総合1位を獲得。ミュージックDVDとBDの売上枚数を合算した総合ミュージック映像ランキングでも1位となった。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: ’17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN(2DVD+PHOTO BOOK) / SEVENTEEN2位: GRANBLUE FANTASY The Animation 5(完全生産限定版) / アニメーション3位: 「君の名は。」DVD スタンダード・エディション / アニメーション4位: 劇場版 黒執事 Book of the Atlantic(完全生産限定版) / アニメーション5位: クレイジージャーニー vol.5 / 松本人志 6位: ONE PIECE Log Collection“COLOSSEUM” / アニメーション7位: iKON SUMMERTIME SEASON2 in BALI / iKON8位: Arena Tour 2017 -UNITED SHADOWS- / FTISLAND 9位: 怪盗グルーの月泥棒(12.04) / アニメーション10位: ミニオンズ / アニメーション11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。