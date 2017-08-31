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9/4付週間DVD総合ランキング1位はSEVENTEENの『’17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN』


韓国の13人組ボーイズグループSEVENTEENのライブDVDが初登場1位

拡大写真韓国の13人組ボーイズグループSEVENTEENのライブDVDが初登場1位

　韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのライブDVD『’17 JAPAN CONCERT Say the name ＃SEVENTEEN』（8月23日発売）が初週1.1万枚を売り上げ、9/4付週間DVDランキングで総合1位を獲得。ミュージックDVDとBDの売上枚数を合算した総合ミュージック映像ランキングでも1位となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　’17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN(2DVD+PHOTO BOOK) ／ SEVENTEEN

2位：　GRANBLUE FANTASY The Animation 5(完全生産限定版) ／ アニメーション

3位：　「君の名は。」DVD スタンダード・エディション ／ アニメーション

4位：　劇場版 黒執事 Book of the Atlantic(完全生産限定版) ／ アニメーション

5位：　クレイジージャーニー vol.5 ／ 松本人志

6位：　ONE PIECE Log Collection“COLOSSEUM” ／ アニメーション

7位：　iKON SUMMERTIME SEASON2 in BALI ／ iKON

8位：　Arena Tour 2017 -UNITED SHADOWS- ／ FTISLAND

9位：　怪盗グルーの月泥棒(12.04) ／ アニメーション

10位：　ミニオンズ ／ アニメーション

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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