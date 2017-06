6月22日に亡くなった 小林麻央 さん(享年34)のブログ『KOKORO.』の英訳版が30日、投稿された。最初のエントリーのタイトルは「Being myself」で、昨年9月1日に配信された最初のブログの英訳版記事だった。麻央さんの夫で歌舞伎俳優の 市川海老蔵 (39)が同日、麻央さんのブログを英語に訳して世界中の人へ届けることを自身のブログで報告。「世界中の私たちと同じように乳がんで苦しんでいらっしゃる方やそのご家族の力に少しでもなれたら」とメッセージしていた。初投稿は、昨年9月1日に麻央さんが初めて投稿した「なりたい自分になる」と題したエントリーをそのまま英訳。冒頭に「(originally posted on 2016.9.1 | 12:12:01)」との注釈が入り、「小林麻央です。今日から、ブログを書くことにしました。家族はとても、驚いています」の英訳文として「I am Mao Kobayashi. I decided to start a blog today, which actually surprised my family. 」と記された。その後の文章もすべて英訳されている。海老蔵は「まおのことやブログに、日本だけでなく海外の方も関心を持っていただいていると聞きました」と明かし、「世界中の私たちと同じように乳がんで苦しんでいらっしゃる方やそのご家族の力に少しでもなれたらと まおが綴った日々のブログを英語に訳して世界中の方に読んでいただければ」と思いを明かしている。