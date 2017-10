10-FEET、なぜか受付嬢に扮して爆笑全曲解説 170分超え特典映像トレーラー公開

ロックバンド・ 10-FEET が11月1日にリリースするニューアルバム『Fin』の完全生産限定盤/初回生産限定盤の付属DVDに収録される特典映像のトレーラーが公開された。

映像は総合計170分を超す特大ボリューム。主催フェス10周年を記念して初の3日間開催となった『京都大作戦2017〜心の10電!10執念!10横無尽にはしゃぎな祭!〜』(7月7〜9日)の10-FEETのライブの模様をはじめ、最終日の雷雨による中断から再開への舞台裏を描いたドキュメントを収録する。さらに『OF THE ビデオ,BY THE ビデオ,FOR THE ビデオ!II』として「STONE COLD BREAK」(07年)から「月〜sound jammer せやな〜」(17年)まで全15曲のミュージックビデオを網羅。なぜかユニバーサルミュージックの受付嬢に扮したTAKUMA(Vo/G)、NAOKI(B)、KOUICHI(Dr)による爆笑ものの全曲解説も必見だ。また、「NOボーナス映像」と題し、“全国3000万人”のKOUICHIファンに捧げる激レアライブも収録。KOUICHIが愛してやまない 藤井フミヤ の名曲「TRUE LOVE」を『京都大大作戦』初日のステージでカバーした模様も盛り込まれる。アルバム『Fin』特設サイト内では、メンバーによる全曲解説コメントによって“フラゲ日”(店着日)の10月31日までカウントダウンを実施中。15日間連続でアルバム1曲目「1 size FITS ALL」から15曲目「何度も咲きました」まで、全曲に対するメンバー解説コメントが公開される。