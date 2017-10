事前告知一切なしでリリースしたロックバンド・ Hi-STANDARD のライブDVD『Live at AIR JAM 2000』(10月4日発売)が週間4801枚(累積3.4万枚)を売り上げ、10/23付オリコン週間DVDランキングで2週連続となる総合1位を獲得した。同ランキングでインディーズレーベルのアーティスト作品が2週連続総合1位獲得したのは初の快挙となる。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: Live at AIR JAM 2000 / Hi-STANDARD2位: 劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌 / アニメーション3位: 劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌(初回限定特別盤) / アニメーション4位: ℃-ute ラストコンサート in さいたまスーパーアリーナ 〜Thank you team℃-ute〜 / ℃-ute5位: 「君の名は。」DVD スタンダード・エディション / アニメーション6位: Too many people Music Video+いろいろ / ASKA 7位: フェアリーズ LIVE TOUR 2017 -Fairytale- / フェアリーズ8位: Live Unlimited Diffusion / Aldious 9位: ジェイソン・ボーン / マット・デイモン 10位: namie amuro LIVE STYLE 2016-2017 / 安室奈美恵 11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。