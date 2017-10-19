10/23付週間Blu-ray総合ランキング3位に『℃-ute ラストコンサート in さいたまスーパーアリーナ 〜Thank you team ℃-ute〜』がランクイン
6月に解散した女性5人組アイドルグループ・℃-uteのラストコンサートを収録したDVD／Blu-ray Disc（以下BD）『℃-ute ラストコンサート in さいたまスーパーアリーナ 〜Thank you team ℃-ute〜』（11日発売）が、10/23付オリコン週間BDランキング（初週売上8904枚）で総合3位、DVDランキングで総合4位（同2129枚）にランクイン。音楽DVDとBDの売上枚数を合算した総合ミュージック映像ランキングでは自身初の1位（合算1.1万枚）を獲得し、有終の美を飾った。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： 美女と野獣 MovieNEX ／ エマ・ワトソン
2位： ワイルド・スピード ICE BREAK ブルーレイ+DVDセット ／ ヴィン・ディーゼル
3位： ℃-ute ラストコンサート in さいたまスーパーアリーナ 〜Thank you team℃-ute〜 ／ ℃-ute
4位： Too many people Music Video+いろいろ ／ ASKA
5位： 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-(完全生産限定版) ／ アニメーション
6位： 美女と野獣 MovieNEX コレクション(期間限定) ／ エマ・ワトソン
7位： フェアリーズ LIVE TOUR 2017 -Fairytale- ／ フェアリーズ
8位： ラブライブ!サンシャイン!! Aqours First LoveLive! 〜Step! ZERO to ONE〜 Blu-ray Memorial BOX ／ Aqours
9位： 劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌(初回限定特別盤) ／ アニメーション
10位： モアナと伝説の海 MovieNEX ／ アニメーション
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： 美女と野獣 MovieNEX ／ エマ・ワトソン
2位： ワイルド・スピード ICE BREAK ブルーレイ+DVDセット ／ ヴィン・ディーゼル
3位： ℃-ute ラストコンサート in さいたまスーパーアリーナ 〜Thank you team℃-ute〜 ／ ℃-ute
4位： Too many people Music Video+いろいろ ／ ASKA
5位： 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-(完全生産限定版) ／ アニメーション
6位： 美女と野獣 MovieNEX コレクション(期間限定) ／ エマ・ワトソン
7位： フェアリーズ LIVE TOUR 2017 -Fairytale- ／ フェアリーズ
8位： ラブライブ!サンシャイン!! Aqours First LoveLive! 〜Step! ZERO to ONE〜 Blu-ray Memorial BOX ／ Aqours
9位： 劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌(初回限定特別盤) ／ アニメーション
10位： モアナと伝説の海 MovieNEX ／ アニメーション
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。