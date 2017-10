6月に解散した女性5人組アイドルグループ・ ℃-ute のラストコンサートを収録したDVD/Blu-ray Disc(以下BD)『℃-ute ラストコンサート in さいたまスーパーアリーナ 〜Thank you team ℃-ute〜』(11日発売)が、10/23付オリコン週間BDランキング(初週売上8904枚)で総合3位、DVDランキングで総合4位(同2129枚)にランクイン。音楽DVDとBDの売上枚数を合算した総合ミュージック映像ランキングでは自身初の1位(合算1.1万枚)を獲得し、有終の美を飾った。以降10位までのランキングとあわせご紹介します。1位: 美女と野獣 MovieNEX / エマ・ワトソン 2位: ワイルド・スピード ICE BREAK ブルーレイ+DVDセット / ヴィン・ディーゼル 3位: ℃-ute ラストコンサート in さいたまスーパーアリーナ 〜Thank you team℃-ute〜 / ℃-ute4位: Too many people Music Video+いろいろ / ASKA 5位: 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-(完全生産限定版) / アニメーション6位: 美女と野獣 MovieNEX コレクション(期間限定) / エマ・ワトソン7位: フェアリーズ LIVE TOUR 2017 -Fairytale- / フェアリーズ8位: ラブライブ!サンシャイン!! Aqours First LoveLive! 〜Step! ZERO to ONE〜 Blu-ray Memorial BOX / Aqours9位: 劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌(初回限定特別盤) / アニメーション10位: モアナと伝説の海 MovieNEX / アニメーション11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。