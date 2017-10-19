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10/23付週間Blu-ray総合ランキング3位に『℃-ute ラストコンサート in さいたまスーパーアリーナ 〜Thank you team ℃-ute〜』がランクイン


℃-ute解散コンサートの映像作品が総合ミュージック映像ランキング1位で有終の美飾る

拡大写真℃-ute解散コンサートの映像作品が総合ミュージック映像ランキング1位で有終の美飾る

　6月に解散した女性5人組アイドルグループ・℃-uteのラストコンサートを収録したDVD／Blu-ray Disc（以下BD）『℃-ute ラストコンサート in さいたまスーパーアリーナ 〜Thank you team ℃-ute〜』（11日発売）が、10/23付オリコン週間BDランキング（初週売上8904枚）で総合3位、DVDランキングで総合4位（同2129枚）にランクイン。音楽DVDとBDの売上枚数を合算した総合ミュージック映像ランキングでは自身初の1位（合算1.1万枚）を獲得し、有終の美を飾った。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位：　美女と野獣 MovieNEX ／ エマ・ワトソン

2位：　ワイルド・スピード ICE BREAK ブルーレイ+DVDセット ／ ヴィン・ディーゼル

3位：　℃-ute ラストコンサート in さいたまスーパーアリーナ 〜Thank you team℃-ute〜 ／ ℃-ute

4位：　Too many people Music Video+いろいろ ／ ASKA

5位：　劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-(完全生産限定版) ／ アニメーション

6位：　美女と野獣 MovieNEX コレクション(期間限定) ／ エマ・ワトソン

7位：　フェアリーズ LIVE TOUR 2017 -Fairytale- ／ フェアリーズ

8位：　ラブライブ!サンシャイン!! Aqours First LoveLive! 〜Step! ZERO to ONE〜 Blu-ray Memorial BOX ／ Aqours

9位：　劇場版 名探偵コナン から紅の恋歌(初回限定特別盤) ／ アニメーション

10位：　モアナと伝説の海 MovieNEX ／ アニメーション

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。



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