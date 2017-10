【オリコン】℃-ute、解散コンサート作品で有終の美 初の総合ミュージック映像1位

6月に解散した女性5人組アイドルグループ・℃-uteのラストコンサートを収録したDVD/Blu-ray Disc(以下BD)『℃-ute ラストコンサート in さいたまスーパーアリーナ 〜Thank you team ℃-ute〜』(11日発売)が、10/23付オリコン週間DVDランキングで総合4位(初週売上2129枚)、BDランキング(同8904枚)で総合3位にランクイン。音楽DVDとBDの売上枚数を合算した総合ミュージック映像ランキングでは自身初の1位(合算1.1万枚)を獲得し、有終の美を飾った。



BDでは『℃-ute武道館コンサート2013「Queen of J-POP〜たどり着いた女戦士〜」』(2013年12月発売)の累積売上5594枚を初週で上回り、自己最高売上枚数を記録。またDVD、BDともに自己最高位をマークした。



本作は、6月12日にさいたまスーパーアリーナで行われた℃-uteの解散コンサートを映像化。2005年6月11日の結成から12年間の活動全般にわたる楽曲で構成され、約3時間で全35曲を熱唱した。