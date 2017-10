防弾少年団、日本初ドーム2daysで8万人熱狂 12・6トリプルA面「楽しみにして」

韓国の男性7人組ヒップホップグループ・BTS( 防弾少年団 )が15日、京セラドーム大阪で日本では初のドーム公演『2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN JAPAN 〜SPECIAL EDITION〜』を開催し、前日14日と2日間で8万人を動員した。アンコールでは12月6日に日本では8枚目のシングルをリリースすることが発表され、大歓声が沸き起こった。

BTSが目標としていた日本では初のドーム公演は、悲鳴のような歓声に包まれるなか「Not Today」からスタート。RAP MONSTERは「こんなに大きな場所で多くの皆さんに会えたので、今日のライブはいつもよりさらに楽しみです!」と胸を高鳴らせた。アルバム『WINGS』収録のメンバーソロ曲、ユニットステージで魅了したほか、代表曲「血、汗、涙 -Japanese ver.-」、新曲「DNA」など一体感のあるパフォーマンスで全22曲を熱演し、ドームはすさまじい熱気でむせ返った。アンコールではメンバーが「日本で8枚目のシングルを12月6日に発売することになりました。『MIC Drop』と『DNA』の日本語バージョンと、日本オリジナル曲のウインターソング(『Crystal Snow』)が入った初のトリプルA面です。楽しみにしていてくださいね!」とトリプルA面シングルのリリースを発表し、4万人が沸いた。このライブの模様は12月17日にCS放送TBSチャンネル1で放送される。■2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN JAPAN〜SPECIAL EDITION〜01. Not Today -Japanese ver.-02. Go Go03. DOPE04. Begin05. Lie06. First Love07. Lost08. Save ME -Japanese Ver.-09. I NEED U -Japanese Ver.-10. Reflection11. Stigma12. MAMA13. Awake14. BTS Cypher 415. FIRE -Japanese Ver.-16. Title Medley(N.O -Japanese Ver.-/No More Dream -Japanese Ver.-/BOY IN LUV -Japanese Ver.-/Danger -Japanese Ver.-/RUN -Japanese Ver.-)17. DNA18. 血、汗、涙 -Japanese ver.-【アンコール】19. You Never Walk Alone20. Wings21. 2! 3!22. Spring Day -Japanese ver.-