内田彩、靴壊すハプニングも33曲熱唱 幕張2daysで1万人魅了

『ラブライブ!』の南ことり役、『けものフレンズ』かばん役などの大ヒットアニメの声優で歌手の 内田彩 が、14・15日の両日、千葉・幕張メッセイベントホールでワンマンライブ『AYA UCHIDA LIVE 2017 ICECREAM GIRL』を開催し、2日間で約1万人を魅了した。

オープニングは公演名と最新アルバム『ICECREAM GIRL』(9月発売、オリコン週間2位)のタイトルにちなみ、大きなアイスクリームをかたどった丸いバルーンのセットから登場。メインステージからセンターステージ、サブステージまで会場全体を縦横無尽に移動し、歌声を届けた。MCでは「(タイトルの)アイスクリームは、スクリーム=叫ぶという意味も込めているので、アイスのようなとろけるような叫びや、いろいろなみんなからのスクリームを届けてください。アイスクリームのような甘くて素敵な時間を過ごしましょう!」とライブへの意気込みを語った。歌唱中に転倒し、靴が壊れるハプニングに見舞われ、一旦ステージを退く一幕も。靴を履き替えて再びステージに立ったものの、今度はサイズが合わずに心配させたが、ファンに温かく迎え入れられ、和やかなムードで再開した。ライブはアルバム収録曲やシングル曲、メドレーコーナーで構成され、両日ともに約3時間にわたって30曲以上(初日32曲/2日目33曲)を熱唱。疾走感あふれるバンドサウンドから、EDM風のダンスチューンまで多彩な歌声でファンを熱狂させた。■『AYA UCHIDA LIVE 2017 ICECREAM GIRL』2日目01. What you want!02. Party Hour Surprise!03. いざゆけ!ペガサス号04. Sweet Rain05. Holiday06. Merry Go07. 泣きべそパンダはどこへ行った08. アップルミント09. Growing Going(メドレー)10. ドーナツ(メドレー)11. Ruby eclipse(メドレー)12. 絶望アンバランス(メドレー)13. Under Control14. キリステロ15. Breezin’16. Close to you17. カレイドスコープロンド18. EARNEST WISH19. Frozen20. Blue Flower21. ピンク・マゼンダ22. Yellow Sweet23. with you(メドレー)24. color station(メドレー)25. Floating Heart(メドレー)26. with you(メドレー)27. Say Goodbye,Say Hello28. Blooming!29. SUMILE SMILE30. Sweet Dreamer31. Ordinary32. Everlasting Parade33. Say Goodbye,Say Hello